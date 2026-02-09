Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP asegura que "nos acercamos a la mayoría absoluta" en Baleares y rebaja las expectativas de Vox: "Su crecimiento ya se produjo en 2023"

El portavoz popular, Sebastià Sagreras, insiste en que el partido afronta "con cierto optimismo" el horizonte electoral de 2027 y apela al "voto útil" de aquellos ciudadanos que quieren "un gobierno estable, centrado, que baje impuestos y se centre en resolver los problemas heredados"

Sebastià Sagreras, portavoz del PP.

Sebastià Sagreras, portavoz del PP. / G. Bosch

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El portavoz del Partido Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha afirmado que el PP se está "acercando a la mayoría absoluta" en las islas y ha rebajado las expectativas de Vox, al considerar que "su crecimiento ya se produjo en 2023".

Sagreras ha realizado esta valoración tras analizar los resultados de las recientes elecciones autonómicas de Aragón, donde, según ha defendido, el PP "ha vuelto a ganar las elecciones" y lo ha hecho "encadenando un sinfín de victorias electorales a las que no se les puede restar valor". En este sentido, ha dado por hecho que el actual presidente aragonés, Jorge Azcón, "seguirá siendo presidente de Aragón".

El dirigente popular ha subrayado que el PP es "la primera fuerza política" y ha destacado un cambio significativo respecto a la anterior legislatura: "Hoy suman más diputados que toda la izquierda junta, lo que nos da todavía más fuerza". Aunque ha reconocido los buenos resultados de Vox, ha insistido en que el PP "prácticamente les dobla en votos y en diputados".

En clave balear, Sagreras ha puesto en valor la "estabilidad" institucional de Baleares, frente a otros territorios donde se han convocado elecciones. Ha recordado que los presupuestos autonómicos fueron aprobados en julio y posteriormente prorrogados, lo que, a su juicio, garantiza la continuidad de la acción de gobierno.

La hoja de ruta del PP, ha explicado, pasa por "llevar al Parlament las iniciativas del Govern y llegar con total comodidad a mayo de 2027". Un escenario que el partido afronta "con cierto optimismo", apelando al "voto útil" de aquellos ciudadanos que quieren "un gobierno estable, centrado, que baje impuestos y se centre en resolver los problemas heredados".

Finalmente, el dirigente del PP ha cargado contra el PSOE, al que ha acusado de haberse "estrellado por enésima vez en Aragón", y ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el principal responsable por "enviar a Pilar Alegría, una emisaria suya, a fracasar".

