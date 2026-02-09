Pimem pide al Govern que reduzca los plazos del pago a los prooveedores

La patronal Pimem ha reclamado este lunes al Govern una "reducción urgente" de los plazos de pago a las empresas proveedoras de la administración, al advertir de los “terribles efectos” que los retrasos en el abono de facturas tienen sobre las pequeñas y medianas empresas.

Impacto directo en las pymes

En un comunicado, Pimem ha recordado que el incumplimiento de los plazos legales de pago por parte de la administración tiene consecuencias especialmente graves para las pymes, que operan con márgenes ajustados y una tesorería limitada, y dependen del cobro puntual para afrontar gastos corrientes como salarios, alquileres, impuestos, proveedores o costes financieros.

Deterioro de la liquidez

El presidente de la patronal, Jordi Mora, ha señalado que “una de las consecuencias más inmediatas es el deterioro de la liquidez”, lo que obliga a muchas pymes a recurrir a financiación externa para poder sobrevivir.

Según ha explicado, esta situación implica asumir intereses, comisiones y un mayor endeudamiento que reduce la rentabilidad y competitividad de los negocios, y que en los casos más extremos puede provocar impagos en cadena, tensiones laborales e incluso el cierre de empresas.

Una práctica estructural

En la misma línea, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha denunciado los elevados plazos de pago de las administraciones públicas en Baleares.

Su directora ejecutiva, Pilar Ferrer, ha advertido de que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica “estructural” que lastra desde hace años la actividad de miles de empresas y autónomos.

Riesgo para el empleo y la inversión

A su juicio, resulta inaceptable que las administraciones, obligadas a ser ejemplo de cumplimiento, incumplan de forma sistemática la normativa vigente y trasladen su falta de disciplina financiera al tejido productivo.

Tanto Pimem como esta plataforma coinciden en que esta situación asfixia la liquidez, frena la inversión y pone en riesgo el empleo, especialmente en las pymes, que no pueden seguir actuando como financiadoras involuntarias del sector público.