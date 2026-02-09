Piden a la Audiencia de Palma impulsar la causa contra Le Senne y señalar la vista por delito de odio

Memòria de Mallorca ha solicitado a la Audiencia de Palma que impulse la causa contra el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, y señale la vista previa por delito de odio por romper la fotografía de Les Roges del Molinar en el pleno del pasado 18 de junio de 2024 en el que se debatía la derogación de la ley de memoria histórica de Baleares.

En un reciente escrito de finales de enero de este año, la Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca, que está personada como acusación en el procedimiento, pide a la Sección Primera que fije la fecha para la celebración de la audiencia preliminar prevista en la ley contra el dirigente de Vox acusado de un delito de odio.

Memòria de Mallorca interesa “el impulso procesal de la presente causa” al indicar que han transcurrido nueve meses desde la diligencia de finales de abril de 2025 en la que se designó a la ponente del caso y se pasaron los autos para señalar el día y la hora de la vista previa, sin que esto haya ocurrido.

En junio de 2025, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial decidió sentar al presidente del Parlament en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un presunto delito de odio. La Sala desestimó entonces el recurso de la defensa de la segunda autoridad de las islas, al que se adhirió la fiscalía, en el que se solicitaba que se cerrara el caso al argumentar que los hechos no eran delictivos. Las magistradas rechazaron el sobreseimiento de la causa y respaldaron al juez instructor, Juan Manuel Sobrino, que abrió juicio oral contra el político ultraconservador y luego envió el procedimiento al Palacio de Justicia para la vista oral. “Las valoraciones del juez no resultan irracionales, sorprendentes o expresamente incongruentes con las diligencias practicadas”, confirmó el tribunal poco antes del verano.

Penas de cárcel

Le Senne se enfrenta a penas que van desde los 16 meses de cárcel o los 20 meses, hasta los cuatro años de prisión, por parte de las acusaciones particulares y la acusación popular personadas en la causa en la que figuran los familiares de Les Roges del Molinar, Memòria de Mallorca, el Partido Comunista, el Partido Comunista de los Pueblos de España y la plataforma Estimada Aurora.

Por su parte, la defensa y la fiscalía solicitan la libre absolución del presidente del Parlament al considerar que su comportamiento en la Cámara no fue delictivo, ya que no tuvo intención de lesionar ni discriminar.

El dirigente de Vox desgarró la foto en la que aparecía Aurora Picornell, icono de la represión franquista en Mallorca, y las hermanas Antònia y Maria Pascual Flaquer, todas ellas encarceladas, torturadas y asesinadas, durante el pleno del 18 de junio de 2024. La imagen estaba colocada en el anverso del ordenador de la diputada socialista Mercedes Garrido. Tanto ella como su compañera Pilar Costa fueron expulsadas de la Cámara por Le Senne. Fue la primera expulsión del Parlament en los más de 40 años de historia de la institución.