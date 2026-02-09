Un pasajero de un vuelo Madrid-Palma agrede a un trabajador de Ryanair tras una discusión por el equipaje
Un pasajero de un vuelo entre Madrid y Palma ha agredido a un trabajador de Ryanair tras una discusión por exceder el peso permitido de su equipaje en el aeropuerto de la capital de la isla de Mallorca.
Según ha explicado CC OO, los hechos ocurrieron el pasado viernes a mediodía en el mostrador de facturación cuando un pasajero de un vuelo Palma-Madrid golpeó a un trabajador que le indicó que su equipaje pesaba más de lo permitido.
El trabajador tuvo que ser atendido por los sanitarios a causa de los puñetazos que recibió en la cara.
El sindicato ha condenado la agresión al considerar que es "del todo inadmisible" que pasajeros reaccionen violentamente en contra de trabajadores del aeropuerto.
Revisión de las medidas de seguridad de Son Sant Joan
"Nos solidarizamos con el trabajador agredido y reclamamos una revisión de las actuales medidas de seguridad", han manifestado en un comunicado.
CC OO contactará con Aena para revisar la actual situación y mejorar las medidas de seguridad en el aeropuerto.
Además, para el sindicato, es importante que las compañías sean conscientes de qué situaciones pueden aumentar el riesgo de sufrir agresiones y tomar medidas para evitarlas.
