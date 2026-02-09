Miquel Mascaró, el hombre de la casa roja

Suena el timbre en la casa de Miquel Mascaró, de Rafaela García. Una grúa enorme y amarilla ocupa la calle, un obrero muerde un bocadillo de pie mientras deja secar la pintura del edificio de enfrente.

«Usted está por entrar en una casa roja», advierte Mascaró con una sonrisa de bienvenida cuando aparece con un manojo de llaves para abrir el portal de la vivienda, ubicada en una esquina, en Can Pastilla. Mientras busca la correcta conversa con el obrero, que le cuenta lo de la pintura, le avisa que pronto terminará después de varios días de trabajo. «Pase, pase», invita Mascaró, y la puerta de la casa roja se cierra detrás de nosotros. «Los pobres enseñamos como vivimos, nos gusta compartir. Los ricos reciben en la puerta», añade riendo.

La vivienda de dos plantas, con habitaciones dispersas en ambas, es modesta y amplia. Detrás tiene un patio con una mesa larga y rectangular donde hubo un sinfín de reuniones políticas en los últimos años con militantes de Izquierda Unida y de otras vertientes como Podemos, cuyo uno de sus exlíderes, Juan Carlos Monedero, se hospedaba aquí cuando venía a Mallorca. La parrilla, generosa y bien puesta, la construyó un colega argentino, como no podía ser de otro modo.

«Mucha gente estuvo en esta casa», dice en el patio. «Monedero era muy amigo mío, pero jamás le pedí nada. Podemos ha sido un fraude, un fraude grande», se lamenta. «Muchos no eran de izquierdas. Buscaban un empleo, subvenciones. ¿Me entiende?».

Un hombre de izquierdas

Sobre la mesa del comedor hay un texto en hojas sueltas manuscrito por Mascaró sobre Matilde Landa (1904-1942), la militante comunista, republicana y antifascista que se suicidó en la cárcel de Can Sales, también hay fotos pequeñas de sus padres con él en Marruecos, de actividades políticas que organizó como portavoz de Unión Cívica por la República (UCR), que fundó en 2007, y de los festivales República Rock llevados a cabo en Ses Voltes bajo la consigna «memoria, justicia y reparación», como índica un cartel que despliega con ayuda de Rafaela, histórica dirigente de CCOO.

«Usted está hablando con una persona verdaderamente con las ideas de izquierdas», aclara Mascaró como si hiciera falta, y muestra el cuadro que cuelga al costado del televisor con la imagen sonriente de la modista y militante feminista Aurora Picornell junto a compañeros de militancia, tal vez una de las fotografías más icónica de ella, cuyos restos fueron hallados en noviembre de 2021 en el cementerio de Son Coletes, en Manacor, con tres disparos en el cráneo e identificados en 2023 tras más de 80 años en una fosa.

«Este es mi padre», señala Mascaró con el dedo. «Era de Campos, y mi madre, sevillana. Mi abuelo de parte de mi madre se fue de España a Marruecos por anarquista y mi padre desertó de un batallón disciplinario después de pasar aquí seis años de cárcel en el franquismo. Mi padre cuando iba al cine y veía películas de fugas, decía: «Nada comparado con lo que yo he vivido», recuerda.

-¿Cómo era el vínculo entre su padre y Aurora Picornell?

-Militaba con ella. El Partido Comunista de la época era pequeño, como ahora, pero era muy activo. Se la jugaron cuando se montó la Guerra Civil. Y la República fue reivindicada normalmente por la izquierda, pero en Mallorca el Partido Comunista siempre estuvo mal organizado.

Mientras Mascaró habla, Rafaela, de 82 años, va y viene por la casa. De tanto en tanto interviene con algunos aportes, pone blanco sobre negro cuando él duda con fechas, con personas. «Rafaela se acuerda de todos los nombres, sabe todo», dice, confidente, bajando la voz.

El marroquí de Campos

Mascaró nació en Casablanca, Marruecos, en 1948. En aquel momento era un protectorado francés. Allí su padre trabajó de conductor en una empresa de máquinas pesadas que construía carreteras, pistas de aviación. Se educó en varios colegios porque junto a su familia vivió en Agadir y en sitios a 500 kilómetros de Casablanca.

«A Marruecos iba gente de todo el mundo y en general el inmigrante es lo mejor de cada sitio. Llegamos a Mallorca en los años 60, había miseria, era mucho más atrasada que Marruecos. Apenas vivía el campesino, un maestro de escuela era muy pobre, un guardia civil era muy maltratado, como los obreros», describe.

Así es como su educación en una familia de izquierdas configuró una conciencia de clase que creció y se nutrió de sus experiencias de juventud durante el franquismo cuando vivía en Campos, donde una vez fue detenido en la calle por seis guardias civiles en 1964. ¿Cómo se llama su padre?, ¿Eres del Partido Comunista?, fueron las dos preguntas insistentes que le hicieron mientras le pegaban «una paliza de película» con solo 16 años. «No perdí la cabeza nunca. No estaba militando en aquel momento ni de coña. No había cometido ningún delito», recuerda Mascaró. «Nunca les dije que no era comunista, aunque me hubieran matado con un fusil. Nunca hubiera renegado de decir cuáles son mis ideales. Jamás. Si hubiera dicho ‘no soy comunista’ habría sido muy grave negar mi identidad», explica. «Mientras me pegaban les pregunté si ser comunista era una enfermedad. Se dieron cuenta de que me reía de ellos y ahí sí que pegaron.... Habrán pensado que este gilipollas nos está tomando el pelo».

Lo cierto es que con el paso del tiempo Mascaró trabajó en la restauración y desarrolló su oficio de albañil. Se afilió al PC y participó en la organización de Izquierda Unida. Más adelante fundó una empresa - Construcciones e Ideas. Sociedad Cooperativa - que años después cedió a sus obreros.

A la par se dedicó a recuperar y divulgar los valores republicanos y promover el recuerdo y la memoria de militantes que lo precedieron, como Matilde Landa y Aurora Picornell.

Asegura que una vez le ofrecieron demoler el monolito de Sa Feixina, el monumento franquista más importante de Palma, inaugurado en 1947, que el PP y Vox blindaron en 2025 como parte del catálogo municipal al considerarlo un bien de interés histórico, artístico y arquitectónico.

«Me llama hace años un político muy importante y me pregunta: ‘Miquel, ¿Te gustaría tirar Sa Feixina?’ Y dije ‘si’. Pero a mí no me gusta el mamoneo y esas cosas con los políticos. ¿Me entiende? Entonces solo ayudé, hice los planos y armé un presupuesto. Mi idea era dinamitarlo y armar con los escombros una pista para que los chavales jueguen con los patinetes. Eso costaba tres perras, pero hubo miedo y no lo dinamitaron. Y ahora está protegido, coño. ¿Se creen que Sa Feixina es la Catedral de Burgos?».

Afable en la conversación, cuenta que procuró que sus hijos tengan estudios, una carrera. «El mito de la cultura es el mito de la izquierda. Los padres y los abuelos decían: ‘Tienes que estudiar una carrera porque no quiero que te exploten como a mí’. En cambio, la derecha les dice a sus hijos: ‘Tienes que estudiar porque tienes que seguir robando’», compara, y lanza una carcajada; de tanto en tanto, por momentos, lo envuelve la emoción, cuando destaca «lo superorgulloso» que se siente por su nieta, que estudia medicina, y por su nieto, miembro de la selección española de judo.

A lo largo del encuentro Mascaró despliega un torrente de ideas y conceptos que se desbordan y ramifican, también abre paréntesis que retoma más adelante para ofrecer un ejemplo o recordar una anécdota que grafica su sensibilidad, su punto de vista siempre en contexto. «Hace falta una mirada más amplia, más generosa, ¿me entiende?», pregunta con los brazos abiertos. «Esas cosas hay que explicarlas bien, coño», suelta a veces cuando discrepa ante posturas de militantes de otros partidos o con cuestiones históricas vinculadas a la República, a la militancia antifascista, que considera equivocadas.

Entonces lanza frases taxativas y contundentes, como sentencias: «Las víctimas del fascismo no morían por la historia, morían por socialistas, por comunistas, por defender la democracia, la cultura. Todos y todas morían por ser republicanos. Me jode cuando no se sabe separar el trigo de la paja»; «hay fascistas inteligentes y cultos. Los cultos no eran los que mataban a los republicanos, eran los incultos, y eso hay que decirlo»; «cuando Franco pega el golpe no se esperaba que los republicanos hicieran una resistencia. El pueblo español respondió y pocos políticos. Matilde Landa es una de ellas»; «¿qué nos cuesta a nosotros decir en un acto público que los fascistas también mataron a gente republicana de derechas? Parece que las únicas víctimas fueron comunistas y socialistas y ahí nos equivocamos»; «he trabajado en la construcción toda mi vida. Nunca he admitido nada de nadie, nunca trabajé para el Estado. Me gusta el dinero, pero de mi trabajo, de mi curro, de lo mío».

Republicana y comunista

Desde hace décadas Mascaró asiste al Cementerio de Palma el 1 de noviembre para recordar a los represaliados por el franquismo. Allí, la asociación Memòria de Mallorca, liderada por María Antònia Oliver, realiza un acto en el Muro de la Memoria, al que se accede por una calle lateral.

Años atrás, como representante de la UCR, repartía folios a quienes se paseaban por los pasillos nutridos del cementerio el día de Todos los Santos. Dice que también llevaba un clavel, «nada de ramos y esas cosas» y lo depositaba en la tumba de Matilde Landa, la mártir roja nacida en Badajoz.

Es sencillo llegar hasta allí. Si se camina recto por la calle donde se ubica el Muro de la Memoria, más adelante, curiosamente girando a la derecha, se la encuentra detrás de las primeras lápidas. Es fácil identificarla porque en general la recubre una bandera republicana. Cuenta con una imagen ovalada de ella en la parte superior, en el medio está inscripto su nombre y apellido y, a continuación, su fecha de nacimiento y muerte. Debajo una placa blanca rectangular en el centro con un texto corto aporta datos biográficos. Recuerda que «luchó contra el fascismo y la dictadura franquista».

Parte de esas líneas las escribió Mascaró, pero el proyecto nació gracias a María Jesús «Susy» Balaguer, de Memòria de Mallorca. Un día ella se comunicó con Mascaró y le propuso la idea, tiempo después de que restaurara la lápida por iniciativa propia en 2012. Balaguer escribió gran parte del texto y él añadió que Landa era comunista. La placa, ubicada el 22 de junio de 2020, repolitiza la figura de Landa, le devuelve identidad, contextualiza su vida. Mascaró se siente halagado cuando alguien la lee en voz alta. «La lápida estaba muy deteriorada y entonces le dije a mi yerno, que es albañil, que teníamos que restaurarla. Conseguí el material que se empleaba hace 80 años. Matilde Landa y Aurora Picornell son símbolos de la sociedad en general. Hay que luchar por la memoria de ellas no solo como símbolos del Partido Comunista. Tienen que recordarlas y ponerles flores no solo los comunistas», considera. «Lo de la placa vino después. Las ideas buenas casi siempre no vienen de uno mismo. Vienen de alguien, entonces hay que ser como una esponja. Y decir: ‘Ostia, eso es una buena idea’. Acepté muy de acuerdo cuando me llamó Susy. La pagamos a medias. Me hubiera gustado que participaran más personas, como un hecho colectivo, comunitario, pero no me gusta ser pedigüeño», aclara.

«Conocía lo de la placa, pero no he participado de esa iniciativa de la gente de Miquel Mascaró», dice David Ginard Féron, profesor de la UIB y autor del libro Matilde Landa. El compromiso y la tragedia (1904-1942), entre otras obras centradas en el estudio de la represión política durante la Guerra Civil. «Landa tuvo un papel muy importante en la primera resistencia en la organización en las prisiones. Durante muchos años fue muy desconocida aquí. Ha sido a partir de la investigación histórica que se recuperó su figura. Se hablaba un poco de Aurora Picornell, pero de Matilde Landa no, y a partir de los 70 y 80 su figura comienza a tener más reconocimiento», detalla.

«En la ESO no se llega a la Guerra Civil, al franquismo. Sé que es difícil cumplir con todo el temario. En los últimos años, la ley de Memoria Democrática intenta fomentar que estos temas se vean. Pero hay muchas dificultades. Depende de la sensibilidad de cada profesor y de las condiciones que tenga para desarrollar la currícula», añade.

La mesa roja antirracista

-¿Se acuerda del hombre de enfrente? - pregunta Mascaró en la mesa de su casa.

- Claro, el obrero de la grúa.

- Un día me dice: ‘Miquel, yo cobro 1.200 euros por trabajar y vienen los moros y les pagan 1.300 euros por no hacer nada’. Eso es mentira, le digo. ¿Dónde están esos moros?, le pregunto. Entonces saco mi carnet de identidad. Yo sí que soy moro. Le digo: mira mi carnet, ¿dónde he nacido?

Mascaró va a la cocina, vuelve. «Lo que quiero decir es lo siguiente. Hay una filosofía. No es lo mismo las cosas que se hablan en esta mesa que las cosas que se hablan en la casa de un facha. No es lo mismo. Nunca le diré a mi nieta tienes que ser de izquierda, socialista, comunista, eso no lo haré nunca, jamás. Ahora bien, si lo es, mejor (sonríe). Tampoco se trata de comerle el tarro a la gente, ¿me entiende? En esta mesa somos antirracistas. En esta casa, somos más antirracistas que antifascistas».

Indignado con el precio actual de la vivienda, recuerda que en el franquismo se podía alquilar un piso por 200 pesetas y que nunca aumentaba porque el sistema vigente era autoritario para todo. «Era dictadura si te metías con el régimen, pero también, si un empresario te contrataba, la dictadura le prohibía despedir». Y añade: «¿Cómo puede ser que hoy un tío alquile a 700 euros una habitación? Hay migrantes que duermen en el suelo con la maleta al lado. Se me caería la cara de vergüenza cobrar eso».

Al repasar las conquistas sociales que logró la democracia, las recuerda con ímpetu y nombra a cada una seguido de un golpe en la mesa. «Todas las leyes importantes que se hacen en este país son de la izquierda: ley de aborto, de divorcio, de las cuarenta horas. Yolanda Díaz ahora quiere las 37 horas y media. Si supiera que en mi empresa hacemos 35 horas hace 25 años».