Microondas, sofás y áreas de estudio: así son los nuevos espacios de convivencia en la UIB

La rutina diaria de miles de estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) cuenta desde este lunes con nuevos puntos de parada entre clase y clase. La instalación de microondas, sofás, mesas de trabajo colaborativo y áreas de descanso marca la apertura de nueve espacios polivalentes que buscan transformar la experiencia cotidiana en el campus. Estas zonas, distribuidas en ocho edificios universitarios y en la Facultad de Medicina, pretenden dar una solución funcional a quienes pasan gran parte del día en las instalaciones, permitiéndoles calentar su comida, trabajar en grupo o simplemente descansar en un entorno acondicionado. El proyecto ha sido financiado mediante una transferencia extraordinaria de 198.000 euros por parte de la Conselleria de Educación y Universidades.

Espín, Moreno, Vera, Carot, Massanet, Chen y Mas, este lunes durante la presentación de los nuevos espacios en la UIB. / CAIB

El acto oficial de inauguración ha tenido lugar este lunes en el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos. Durante la presentación, el rector de la UIB, Jaume Carot, ha explicado que la finalidad de esta iniciativa es "proporcionar unos espacios que sean acogedores y funcionales cuando se hace la tarea individual o en grupo y que permitan también el descanso y la comida". Según el rector, esta actuación integral para la reforma de zonas comunes ha sido posible gracias a la aportación de la administración autonómica, permitiendo que el alumno disponga de entornos adecuados para su bienestar.

La voz de los estudiantes: una demanda de años

Uno de los puntos clave de esta jornada ha sido la valoración del colectivo estudiantil, que considera estas aperturas como el fin de una larga espera. Francisco Espín, vocal de participación y grados del Consell d’Estudiants, ha atendido a los medios para subrayar la importancia de estas infraestructuras. "Lo valoramos muy positivamente porque al final son un espacio por y para los estudiantes y ayudarán a fomentar la vida universitaria, que es algo que desde el Consell siempre reivindicamos. Es una de las demandas que vienen ya de hace años; una reivindicación histórica al final", ha afirmado.

El representante estudiantil ha recordado que muchos alumnos han pasado por la universidad sin disponer de estas facilidades. "Muchos no han tenido estas comodidades y ha sido una reivindicación que han ido haciendo, a lo mejor no tanto para ellos sino para los que vengan por detrás", ha añadido, asegurando que el Consell seguirá trabajando para mejorar los espacios que puedan surgir en el futuro.

En esta misma línea se ha expresado la vicepresidenta del Consell d’Estudiants, Xin Wang Chen, quien ha agradecido la implicación de las autoridades académicas: "Esta iniciativa representa exactamente las iniciativas que nosotros pensamos que son necesarias. Proyectos pensados por y para los estudiantes, que no solo dan respuesta a una necesidad concreta, sino que mejoran de manera directa la calidad de vida del campus".

Un diseño orientado a "vivir" el campus

La vicerrectora de Estudiantes, Cristina Moreno, ha aportado una visión más conceptual sobre la reforma,al señalar que el objetivo es que el campus universitario "nunca sea un no lugar", refiriéndose a los espacios neutros donde no se construye identidad. "Queremos que, además de tener un espacio donde hacer su tarea, los alumnos puedan tener espacios para vivir. Queremos que sea un lugar no solo para venir, sino para pertenecer", ha manifestado Moreno, quien también ha agradecido la labor de los anteriores vicerrectores que iniciaron el proyecto.

Desde el punto de vista técnico, cabe destacar que la adecuación ha incluido obras de electricidad, climatización y acondicionamiento interior. Se ha buscado que todo el mobiliario comparta un "mismo lenguaje" visual en todos los edificios. Así lo ha manifestado el jefe del Servicio técnico y de Infraestructuras de la Universitat, Benito Mas Gracia, que ña detalla que en cinco de los nueve espacios se ha incluido una zona de "office" o cocina, una de las peticiones más repetidas para facilitar la alimentación en el centro. Ha conludio señalando así que las intervenciones se han diseñado para que el alumno pueda disfrutar de cuatro ambientes diferenciados: oficina, descanso, sala de estudio y comedor.

Sala polivalente del Gaspar Melchor de Jovellanos. / UIB

Por parte del Govern balear, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha destacado que estos espacios polivalentes cuentan con un presupuesto de cerca de 200.000 euros y están diseñados para el "trabajo individual, colectivo y el descanso". Vera ha aprovechado la ocasión para situar esta inversión dentro de un marco de colaboración continua con la UIB, al mencionar que "la Universidad lo merece todo" por ser la única institución pública de este nivel en el archipiélago.

Noticias relacionadas

El conseller ha vinculado esta inauguración con otros compromisos de su departamento, como la equiparación salarial del profesorado o el tope al precio del menú universitario. "Continuaremos colaborando en todo lo que nos soliciten y que sea posible", ha concluido. Con este acto, la UIB da por finalizada esta fase de mejoras, dejando abiertas las salas en los edificios Arxiduc Lluís Salvador, Guillem Cifre de Colonya, Anselm Turmeda, Margalida Comas i Camps, Ramon Llull, Mateu Orfila i Rotger, Jovellanos y la Facultad de Medicina.