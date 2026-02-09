Una delegación del Consell de Mallorca visita Ibiza para conocer los sistemas de control de limitación de entrada de vehículos

El conseller de Territorio y Movilidad del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, anuncia que la institución está elaborando un borrador inspirado en la ley de limitación de vehículos de Ibiza. Rubio se ha reunido con el representante del gobierno ibicenco Mariano Juan para conocer los primeros resultados de la norma contra la afluencia de vehículos en la pitiusa mayor, según informa el Consell de Ibiza.

Rubio defiende que la limitación de vehículos es una cuestión "fundamental para Mallorca" y asegura que desde el primer momento el Consell se ha fijado en el modelo ibicenco. Según datos de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), durante el verano pasado la pitiusa recibió 32.000 vehículos menos que el año anterior, tras varios veranos con una tendencia creciente.

Juan recuerda que la ley, impulsada por el Consell insular, ha "dado sus frutos" y ha conseguido rebajar el número de vehículos en plena temporada. Además, el representante ibicenco destaca que ya se está trabajando en el acuerdo de las nuevas cuotas para este año. Ambos consellers se han trasladado hasta el puerto de Ibiza para conocer in situ el sistema de cámaras de control de vehículos instaladas.

Propuesta de Baleària en Formentera

Por otro lado, la naviera Baleària presenta al Consell de Formentera una propuesta para implantar un cupo único, global y compartido de vehículos en la isla, sin distinguir entre los que acceden por vía marítima y los de alquiler.

La naviera considera que el actual sistema de cupos diferenciados discrimina al transporte marítimo, penaliza la conectividad insular y carece de justificación ambiental y operativa, ya que la saturación viaria depende del número total de vehículos en circulación y no del canal de acceso. Según la compañía, el modelo vigente provoca distorsiones al agotarse de forma recurrente los cupos para los vehículos que llegan en ferry, mientras siguen incorporándose coches de alquiler, lo que limita la libertad de elección del ciudadano y traslada el impacto de la regulación a un único sector