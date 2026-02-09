Mallorca concentrará 553 de las casi 700 nuevas plazas para personas dependientes previstas en Baleares hasta 2030

Mallorca concentrará la mayor parte del crecimiento de la red pública de atención a la dependencia previsto para los próximos años. El Govern balear ejecutará en la isla 12 nuevas infraestructuras sociosanitarias, con un total de 553 plazas y una inversión de 67,2 millones de euros, dentro del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030, que movilizará más de 82 millones en el conjunto del archipiélago.

El plan contempla un total de 18 actuaciones en Baleares, que permitirán crear 693 nuevas plazas en total para personas en situación de dependencia. De ellas, 335 serán residenciales, 250 corresponderán a centros de día y 108 a una nueva modalidad asistencial, la vivienda supervisada, que se incorpora por primera vez como recurso dentro de la red pública.

Además de Mallorca, el plan prevé dos nuevas infraestructuras en Menorca, con 50 plazas y una inversión de 9,6 millones de euros; tres actuaciones en Ibiza, que sumarán 90 plazas con una inversión de 5,5 millones; y una mejora de las instalaciones exteriores de la residencia de Formentera, con una inversión de 70.000 euros, según ha explicado el Govern en una nota de prensa.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha presentado esta mañana el plan en Sant Josep de sa Talaia, en un acto que se enmarca dentro del programa estratégico Illes en Transformació, orientado a modernizar los servicios públicos y adaptarlos al cambio demográfico.

Fernández ha señalado que el objetivo es "dejar atrás la improvisación" y anticiparse a las necesidades futuras de las personas mayores y dependientes, planificando de forma ordenada los servicios que requerirá la población en los próximos años.

El plan se ha elaborado a partir de un análisis del sistema público de servicios sociales que tiene en cuenta la cobertura actual, la distribución territorial, los niveles de ocupación y las listas de espera de cada municipio. Su ejecución se articulará a través del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de Baleares, encargado de la construcción, ampliación y adaptación de los equipamientos.

Entre los objetivos del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030 figuran reforzar la red pública de atención a la dependencia, garantizar la equidad territorial, reducir las listas de espera y adaptar los recursos a las necesidades actuales y futuras de la población mediante una planificación sostenible, ha explicado el Govern en la nota.

La planificación prioriza un modelo centrado en la persona, con recursos adaptados a distintos niveles de dependencia y orientados a favorecer la autonomía personal y la permanencia en el entorno habitual el mayor tiempo posible. En este marco se introduce el recurso de vivienda supervisada, concebido como un modelo residencial de pequeña escala que fomenta la vida independiente y la integración comunitaria.