Educación y sindicatos decidirán el jueves si las oposiciones docentes de Baleares se adelantan a mayo o se posponen a octubre

La conselleria de Educación y los sindicatos volverán a sentarse el próximo jueves para cerrar el calendario de las oposiciones docentes de 2026, después de que el conseller Antoni Vera ponga hoy sobre la mesa dos fechas: adelantar el inicio de las pruebas al fin de semana del 9 y 10 de mayo o, como alternativa, aplazarlas al 17 y 18 de octubre.

La propuesta se ha planteado en la Mesa Sectorial de Educación esta mañana. Los sindicatos han recibido con sorpresa el planteamiento y han pedido unos días para valorarlo antes de fijar una posición definitiva en la próxima reunión. En todo caso, el debate no es nuevo. Vera ya avanzó hace unos días, en una visita al IES Joan Alcover, su intención de mover el calendario para evitar que las oposiciones coincidan con otros procesos habituales de personal docente que se concentran en verano. Entonces, el conseller defendió que el adelanto ayudaría a ordenar adjudicaciones y sustituciones y evitar el "colapso" administrativo de otros años.

En la nota de prensa difundida después de la Mesa Sectorial de hoy, la Conselleria insiste precisamente en ese argumento: el departamento tiene previsto este verano un proceso ordinario de adjudicación de plazas, otro urgente y, además, un primer proceso de sustituciones, con el objetivo de evitar acumulaciones como la del año pasado, cuando entre el 6 y el 28 de agosto llegaron a tramitarse alrededor de 1.200 sustituciones. Educación sostiene que el objetivo final es que el máximo de docentes ocupen su plaza antes del inicio de las clases en septiembre.

La convocatoria de este año incluirá 630 plazas, según la Conselleria, con 393 en Mallorca, 35 en Menorca, 184 en Ibiza y 18 en Formentera. Los sindicatos, por su parte, han trasladado que la opción de octubre tampoco les convence, entre otros motivos porque implicaría que el próximo curso arrancaría sin incorporaciones procedentes de esta convocatoria.

UGT rechaza el adelanto a mayo

El sindicato UGT Ensenyament, por su parte, se ha opuesto en un comunicado a adelantar las oposiciones a mayo al considerar que el cambio llega "con muy poco margen" y perjudica la planificación de estudio de los aspirantes.

El sindicato también alerta de que ese calendario coincidiría con el tramo final del curso, un periodo sensible por evaluaciones y organización interna de los centros, y defiende que una modificación de este calado debería planificarse con más tiempo y aplicarse a futuras convocatorias.