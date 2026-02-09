Doctor Manuel Medina: “El nuevo Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo ofrece atención integral y permanente a los pacientes con especialistas altamente cualificados y tecnología de última generación”

El doctor Manuel Medina, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional. Fue coordinador del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Fuenlabrada y destaca por su experiencia en cirugía laparoscópica avanzada, endocrina, bariátrica, esofagogástrica, de pared abdominal y cirugía robótica. Tras más de 20 años de ejercicio en hospitales de la península, ha sido nombrado jefe del Servicio de Cirugía General Digestiva de Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas, con el objetivo de atraer y coordinar talento médico y ofrecer la máxima calidad asistencial.

Tecnología avanzada en la Unidad de Cirugía robótica de Clínica Rotger. / QuirónSalud

-¿Quirónsalud ha renovado en Baleares su equipo de Cirugía General Digestiva?

-Sí. Con dos grandes centros, era necesario crear un equipo quirúrgico potente que combina experiencia y juventud. Este equipo atiende de forma integral urgencias, consultas externas, hospitalización y actividad quirúrgica.

-¿Qué especialistas conforman el nuevo servicio?

-El servicio está formado por nueve cirujanos, algunos ya afincados en Mallorca y otros procedentes de hospitales de referencia de la península y de Europa. Esta combinación de perfiles aporta experiencia, formación avanzada y una visión complementaria que permite trabajar como un único equipo coordinado entre ambos hospitales.

El doctor Manuel Medina, realiza una intervención. / QuirónSalud

“Ofrecemos atención y seguimiento personalizado del paciente de forma permanente en todas las patologías”

¿Qué circuito va a encontrar un paciente que acude al Servicio de Cirugía General?

Al contar con un equipo unificado, garantizamos una atención homogénea y coordinada. El servicio está disponible 24/7, cubre todas las patologías de la especialidad y se organiza por subespecialidades. Desde el inicio hemos apostado por la especialización, ofreciendo atención en cirugía oncológica, esofagogástrica, hepatobiliar, endocrina y bariátrica, pared abdominal y proctología, siempre con el equipo más adecuado según las necesidades de cada paciente.

¿Estamos hablando de medicina personalizada?

Sí. Una de nuestras señas de identidad es el contacto directo y personalizado con el paciente y su familia, para explicar cada proceso y ofrecer las mejores opciones terapéuticas. Además, la presencia de especialistas en ambos centros nos permite coordinarnos y garantizar una atención integral y personalizada.

El Dr. Medina en la consola. / QuirónSalud

“Contamos con especialistas ampliamente formados y la mejor dotación tecnológica de la sanidad privada en Mallorca, gracias a la cirugía robótica”

¿Cómo se materializa esta atención?

Bajo mi coordinación, todo el equipo comparte la responsabilidad sobre cada paciente y de forma conjunta se garantiza disponibilidad permanente, 24 horas. Celebramos reuniones internas diarias para revisar cada caso y asegurar un seguimiento individualizado. Además, prestamos especial atención a la patología oncológica. Contamos con un Comité de Tumores interdisciplinar que permite consensuar el mejor tratamiento en los casos oncológicos.

En este sentido ¿De qué ventajas tecnológicas disponen?

Tanto en Hospital Quirónsalud Palmaplanas como en Clínica Rotger contamos con áreas quirúrgicas dotadas de tecnología avanzada. Disponemos de torres de imagen 3D y 4K para laparoscopia y del único sistema de cirugía robótica de la sanidad privada en Mallorca, con más de 200 intervenciones realizadas en Clínica Rotger. En conjunto, estas herramientas permiten cirugías más precisas, seguras y menos invasivas, especialmente en procedimientos complejos, dentro del entorno quirúrgico más moderno de la isla.

¿La cirugía robótica requiere una amplia trayectoria quirúrgica y una capacitación específica?

Sí. En el equipo contamos con varios cirujanos acreditados para realizar cirugías robóticas y otros en proceso de formación, tanto en el manejo del robot como en las asistencias robóticas.

En definitiva ¿Qué significa que un paciente recibe atención integral?

La atención integral significa que cualquier paciente, en cualquier momento, dispone del respaldo completo del servicio. Todo el equipo conoce su caso y puede intervenir con garantías, gracias a un modelo de trabajo colaborativo que incluye reuniones diarias de seguimiento y la participación en un Comité de Tumores interdisciplinar cuando la gravedad del caso lo requiere.