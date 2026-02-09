Se dispara el uso y tráfico de 'vapers' en menores de hasta 10 años en Baleares

Vapear no solo está de moda, sino que se ha consolidado y se está convirtiendo en un hábito hasta en menores de 10 años en Baleares, la situación "se ha desbordado". El aumento del consumo de vapeadores entre los escolares del archipiélago está llegando hasta tal punto de que se está detectando que trafican con ellos. Los compran por internet y se los revenden entre ellos.

Urge una normativa "más estricta" contra el vapeo con un abordaje a nivel estatal, ha advertido este lunes el coordinador del Programa Policía Tutor, Rafel Covas. Así lo constatan los datos de la Memoria del Programa Policía Tutor de Baleares correspondientes al curso 2024-2025.

Covas, junto con el director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, han presentado la memoria en la sede de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, en Palma. El curso pasado se llevaron a cabo 5.786 actuaciones, un 5 % menos que en el anterior: 2.482 en el ámbito escolar, 3.029 con menores fuera del ámbito escolar y 275 actuaciones en relación con las nuevas tecnologías.

"El problema ahora no lo tenemos con el tabaco", dice Covas, sino con los vapeadores. Los alumnos se van a los baños de los centros o las plazas públicas porque "no tienen problema" en hacerlo fuera y "que se les vea". Su acceso a tarjetas bancarias les facilita la compra por internet y "se los venden entre ellos", Los policías tutores han detectado el tráfico en torno a estos artilugios.

La variedad de cigarrillos electrónicos y de sabores hace que lo perciban "como un juego". Su uso se ha desbordado" incluso en menores de 10 años, es "una barbaridad" por lo manipulables que son a esa edad, mientras tienen "la sensación de que no es algo nocivo".

Ante esta situación Covas y Gárriz alertan de la necesidad de que haya una normativa "más estricta" contra el vapeo y un abordaje a nivel nacional ante su falta de regularización, mientras los menores "casi lo consumen como si fuera una chuchería".

El Govern, recordaba el director general, está desplegando campañas para actuar contra el vapeo (y las bebidas energéticas) desde la concienciación y para que los padres también "tomen conciencia". Las charlas específicas han empezado en Ibiza y se van a trasladar a los centros educativos de Mallorca. También el próximo curso se incluirán charlas preventivas sobre la inteligencia artificial.

"Normalizado el consumo de porros"

El consumo y la tenencia de drogas dentro de los centros educativos se reducen un 24 %, pero aumenta el consumo de vapeadores y de tabaco en los recintos escolares, al pasar de 48 a 92 los casos en un año.

También sube el consumo o la tenencia de drogas fuera de los centros, con 106 casos, 27 más que el curso anterior. Y es que el consumo de porros "está a muy normalizado", entre los alumnos de Baleares, reconoce Covas.