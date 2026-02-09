Curso 2024-2025: El acoso y los conflictos escolares empiezan a frenarse en Baleares

El acoso escolar "se ha frenado" por primera vez en el archipiélago Aunque sigue siendo elevado y desde el Govern se aprecia un cambio de tendencia porque durante tres años ha estado creciendo. Así se deduce a la vista de la Memoria del Programa Policía Tutor de Baleares correspondiente al curso 2024-2025 Y detrás de esta novedad hay "dos medidas potentes": la prohibición de los móviles en los centros educativos y también la presencia de psicólogos.

También los conflictos entre alumnos y profesores se estabilizan, según han explicado este lunes el director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, y el coordinador del Programa Policía Tutor, Rafel Covas, que han presentado las cifras que dejan las 5.786 actuaciones, un 5 % menos que en el curso anterior, que desplegaron en el último año académico el centenar de policías que trabajan en este programa que se estrenó en el curso 2008-2009. También han externado su preocupación porque la moda de vapear "se ha desbordado entre los alumnos de las islas a partir de los 10 años e incluso trafican con ellos revendiéndoselos entre ellos. Además alertan de que el consumo de porros está "muy normalizado".

En cuanto a por qué se vislumbra el inicio de una tendencia de descenso del acoso y los conflictos entre alumnos y profesores, Gárriz señala dos "medidas potentes", la prohibición del uso de móviles y la presencia de psicólogos en los centros. Y las cifras referentes al ámbito penal y la seguridad ciudadana son inferiores al curso 2023-2024.

Menos robos, más tarjetas

En el curso 2024-2025 se han registrado 181 casos de acoso escolar (184 en el curso 23-24), aun así la cifra es alta", subraya el coordinador del Programa Policía Tutor. Y bajan un 49 % los casos de robos o hurtos (59) lo que se relacionan con que hay menos móviles por su limitación en los centros y porque los alumnos ahora llevan menos dinero en efectivo por el uso extendido de tarjetas. Además, se han tramitado un 19 % menos de presuntos delitos (428) y ha habido un 4 % menos de daños a instalaciones y vehículos (65).

Se han reducido los conflictos entre los alumnos (-8 %), las actuaciones con alumnos expulsados (-35 %) y las identificaciones de sospechosos en el entorno escolar (-64 %).

Enfrentamientos con profesores

Los enfrentamientos graves con los profesores se mantienen igual: 130 en el curso 2024-2025 frente a 131 en el curso anterior. "Ya no son tan graves los conflictos", explica Covas, porque la retirada de los móviles era un gran problema en el día a día de los centros educativos.

El absentismo escolar sigue al alza, crecen un 3,5 % los casos en las islas

El absentismo escolar, que fue uno de los motivos por el que se puso en marcha este programa, recordaba el coordinador de los policías tutores, sigue creciendo, con un 3,5 % más que el curso anterior, pasa de 372 a 385 casos.

En cuanto a los conflictos en el mundo virtual se han registrado 275 actuaciones (una menos) relacionadas con las nuevas tecnologías, internet y redes sociales. Estos conflictos se concentran sobre todo entre 4º de Primaria y 1º de ESO.

Prohibición de redes sociales

Covas no ha dudado al dar su parecer sobre la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez. El policía se declara "totalmente de acuerdo" porque son "potencialmente víctimas de violencia sexual" entre otros peligros que les acechan desde el mundo virtual.

El curso pasado 102 policías tutores han impartido más de 2.000 talleres preventivos en los que han participado unos 52.000 alumnos, casi un tercio de la población escolarizada, y 544 padres y madres. Las temáticas se centran en el acoso entre iguales, el uso de las nuevas tecnologías, las drogas y las fiestas seguras, el nuevo programa implantado el año pasado.

Este programa ha tenido buena nota en su valoración desde los centros educativos, al obtener un 4,5 sobre 5.