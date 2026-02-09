Congreso
El Congreso decidirá este martes si Formentera tendrá un senador propio por primera vez en la historia
Se trata de la cuarta legislatura en la que el Parlament intenta probar esta reforma en las Cortes Generales
Europa Press
El pleno del Congreso de los Diputados decidirá este martes si inicia la tramitación de una reforma de la Constitución Española que permitiría a Formentera contar con un senador propio, desvinculándose del actual ‘tándem’ electoral que comparte con Ibiza. La iniciativa, impulsada por el Parlament balear, busca modificar el artículo 69.3 de la Carta Magna y atender una reivindicación histórica de la isla menor del archipiélago.
Se trata de la cuarta legislatura en la que el Parlament intenta aprobar esta reforma en las Cortes Generales, tras intentos previos que no prosperaron. Actualmente, Formentera e Ibiza comparten circunscripción electoral para las elecciones al Senado, cargo que en esta legislatura ocupa Juanjo Ferrer, candidato de la candidatura conjunta de PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa.
Según el texto de la reforma, el Parlament propone que el artículo 69 de la Constitución reconozca un senador a cada una de las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Además, se plantea una disposición adicional que permitiría que la efectividad de la creación de la circunscripción de Formentera quede demorada hasta las siguientes elecciones al Senado.
En su exposición de motivos, el Parlament balear defiende que la reforma busca “reconocer de manera efectiva en el Senado las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva”. La propuesta pretende, asimismo, resaltar el protagonismo de las islas y garantizar que la medida sea percibida como una “buena reforma constitucional”, sentida “como propia y querida” dentro del archipiélago, en igualdad con Canarias y en sintonía con el conjunto del país.
De aprobarse la tramitación, la reforma seguiría su recorrido en las Cortes Generales, donde los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas, tal como ocurrió en la modificación del artículo 49 de la Constitución, que actualizó el texto sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El debate de este martes marca un paso clave en la lucha histórica de Formentera por tener representación individual en el Senado, separándose de Ibiza y reforzando su singularidad política dentro de Baleares.
