Cerca de 9.000 personas vulnerables han recibido atención en la clínica dental solidaria de Dentistas Sobre Ruedas en Mallorca

Cerca de 9.000 personas en situación de vulnerabilidad han accedido a tratamientos de salud bucodental en Mallorca a través de la clínica dental solidaria Coloma Vidal, impulsada por la Fundación Dentistas Sobre Ruedas (FDSR). La entidad conmemora este lunes el Día Internacional de la Odontología, que se celebra cada 9 de febrero en honor a Santa Apolonia, patrona de estos profesionales, coincidiendo además con el décimo aniversario de este proyecto.

La clínica, inaugurada en 2015 en Palma, fue creada para dar respuesta a personas derivadas por servicios sociales que no podían asumir el coste de tratamientos odontológicos. Se trata de la primera clínica dental solidaria de Baleares y forma parte de la red de clínicas solidarias de la Fundación Dental Española.

Según datos facilitados por la entidad, durante su primera década de funcionamiento se han atendido un total de 8.950 pacientes, todos ellos derivados por administraciones públicas y entidades sociales con las que Dentistas Sobre Ruedas mantiene convenios de colaboración.

El presidente de la fundación, Alfonso Jaume Campomar, subraya la importancia de la salud bucodental como factor determinante en la calidad de vida. "La sanidad pública cubre únicamente prestaciones muy básicas y deja fuera tratamientos como prótesis, empastes o endodoncias, que son esenciales para la vida cotidiana y la inserción social y laboral", señala. En este sentido, destaca que el acceso a una atención odontológica adecuada no debería depender de la situación económica.

Atención odontológica integral

La Clínica Coloma Vidal funciona como una consulta convencional y ofrece una amplia variedad de tratamientos, centrados principalmente en población adulta, ya que la atención a menores de entre 6 y 15 años está en gran parte cubierta por el Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI).

Desde su puesta en marcha, el proyecto ha contado con la colaboración de dentistas, higienistas y auxiliares que participan de forma voluntaria, dedicando parte de su tiempo a la atención de los pacientes. La clínica fue cedida por Coloma Vidal para el desarrollo de esta iniciativa solidaria.

Parte del equipo de DSR en Mauritania / DSR

Coincidiendo con su décimo aniversario, la clínica ha iniciado un proyecto de investigación sobre el impacto de la salud bucodental en la calidad de vida de los pacientes atendidos. El estudio cuenta con el aval del Comité de Ética de Investigación de las Illes Balears y tiene como objetivo aportar evidencia científica sobre la relación entre salud oral y bienestar, así como reforzar la necesidad de destinar más recursos a este ámbito sanitario.

Dentistas Sobre Ruedas es una fundación sin ánimo de lucro creada en 2005 por los odontólogos Alfonso Jaume Campomar y Christian Martín Vargas. La entidad nació con proyectos de cooperación internacional en África, donde comenzó a trabajar con clínicas dentales móviles en países como Mauritania y Senegal.

En la actualidad, la fundación desarrolla tres líneas principales de actuación: el Proyecto ADAMA en África, centrado actualmente en Missirah (Senegal); el programa de sensibilización Sonrisas Sobre Ruedas, que ofrece charlas educativas sobre salud bucodental; y la Clínica Solidaria Coloma Vidal en Palma.

En Mallorca, la entidad cuenta con unas 120 personas colaboradoras que participan en tareas de sensibilización, apoyo a actividades y gestión de iniciativas solidarias. En el ámbito internacional, más de 130 voluntarios colaboran en los proyectos que Dentistas Sobre Ruedas mantiene en África, donde recientemente se ha iniciado una nueva intervención en Mauritania con unidades dentales portátiles.