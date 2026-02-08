Estos son los mejores spas de Mallorca

Mallorca tiene una gran oferta de spas y espacios de relajación, la mayoría de ellos se encuentran en hoteles. Aunque no todos los establecimientos con spa y pases diarios están abiertos durante la temporada baja, aquí tienes una lista con algunos hoteles que sí ofrecen estos servicios durante el invierno.

Algunos apuntes

En España, los llamados recorridos o “circuitos” suelen tener horarios predeterminados, por ejemplo de 90 minutos. A veces, incluso solo se permite disfrutar del agua durante una hora. Solo en contadas ocasiones la visita dura más de tres horas.

La temperatura del agua

Antes de reservar, también conviene revisar o preguntar por las instalaciones del spa. En España, un Real Decreto regula la temperatura de las piscinas cubiertas, que deben estar entre 24 y 30 °C. En los jacuzzis o 'remolines', el límite máximo es de 36 o incluso 40 °C.

A continuación, se recomiendan spas que cuenten al menos con una piscina grande climatizada, un jacuzzi, una sauna y un baño turco.

GPRO Valparaíso Palace & Spa

Uno de los spas más grandes es el del GPRO Valparaíso Palace & Spa en Palma. La vista de la ciudad se disfruta desde la piscina principal climatizada, que además se abre al exterior, sin coste adicional. La piscina redonda tipo jacuzzi es aún más cálida.

En la zona termal separada hay sauna, baño turco, baños de vapor e inhalaciones con esencias de hierbas. Los horarios de dos horas se pueden reservar en hspavalparaiso.com. De lunes a jueves, la entrada cuesta 35 euros; los fines de semana y festivos, 45 euros. Hay aparcamiento en el parking del hotel. ¡No olvides llevar chanclas!

Una de las salas del GPRO Valparaíso Palace & Spa en Palma / Valparaiso.

Ç Wellness Studio

Una combinación de baños árabes y spa tradicional ofrece el Ç Wellness Studio en el Hotel El Llorenç Parc de la Mar en Palma. El agua de la piscina principal de 14 metros, sobre la que cuelgan varias lámparas elegantes, tiene entre 29 y 30 °C. Más acogedora es la piscina tipo jacuzzi adyacente. Además, hay un baño turco y una sauna. Tres horas de acceso cuestan 40 euros.

En el Ç Wellness Studio del Hotel El Llorenç Parc de la Mar en Palma. / Simone Werner

YHI Spa

La sensación de entrar en otro mundo también se experimenta al visitar el YHI Spa, ubicado en el sótano del Melià Palma Bay. Aquí, al igual que en los baños árabes, predomina la penumbra; la piscina principal, equipada con chorros de agua, está rodeada de velas LED. En otras dos pequeñas piscinas también se estimula la circulación sanguínea.

Junto a la zona principal hay una sauna y un baño de vapor. La estancia de 90 minutos cuesta a partir de 25 euros por persona. Se puede aparcar en un parking subterráneo, con acceso directo al hotel.

En el YHI Spa del Melià Palma Bay. / Simone Werner

Otras recomendacions

Además, hay otros spas que también valen la pena y cumplen con los “criterios” mencionados anteriormente. Entre ellos se incluyen:

