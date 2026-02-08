Las reservas hídricas de Baleares ascienden hasta el 51 % en enero

El mes de enero ha cerrado con un aumento de las reservas hídricas en Baleares, que se sitúan en el 51 %, dos puntos más que en diciembre, con un incremento en Mallorca del 49 % al 51 %, en Menorca del 46 % al 49 % y en Ibiza del 48 % al 51 %.

En cuanto a las unidades de demanda (UD), ocho muestran incrementos: Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud, Ibiza y Formentera, mientras que la UD Migjorn se mantiene estable, según ha informado este sábado el Govern en un comunicado.

Los ascensos más significativos corresponden a las UD Tramuntana Sud, Tramuntana Nord e Ibiza, que entran en situación de normalidad, y a la UD Artà, que pasa a prealerta.

Actualmente, el 44,2 % del territorio (Formentera, Migjorn, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud y Eivissa) se encuentra en situación de normalidad; el 45,6 % (Menorca, Artà, Manacor-Felanitx y Palma-Alcúdia) está en prealerta; y el 10,2 % (Es Pla) continúa en alerta.

El índice global de la Demarcación Hidrográfica se sitúa en 0,489, superior al registrado hace un año (0,450) y hace dos años (0,481), lo que indica una evolución favorable de las reservas respecto a los últimos años.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el mes de enero se ha considerado muy húmedo en todo el archipiélago en cuanto a precipitaciones, con una media de 115,2 l/m² en las Baleares, casi el doble del valor medio histórico (60,3 l/m²).

Por islas, se han registrado 119,9 l/m² en Mallorca (vs 59,5 l/m²), 96,0 l/m² en Menorca (vs 53,8 l/m²), 110,8 l/m² en Ibiza (vs 46,0 l/m²) y 93,8 l/m² en Formentera (vs 33,7 l/m²).

El porcentaje de precipitación interanual se sitúa en el 117 % en el conjunto de Baleares, con valores del 111 % en Mallorca, del 125 % en Menorca y del 159 % en las Pitiüses.

En cuanto a las temperaturas, el mes de diciembre ha sido calificado de cálido, con una temperatura media de 11,0 ºC y una anomalía positiva de +0,8 ºC.

Dado el contexto actual y la época del año, se prevé que durante el mes de febrero las reservas hídricas continúen incrementándose en Baleares, sin cambios importantes en los escenarios de las unidades de demanda, pero consolidando la mejora en aquellas que han experimentado incrementos más destacados.