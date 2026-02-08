Rediseñan el espacio aéreo del aeropuerto de Palma y reducen el ruido de aviones sobre los núcleos de población cercanos

Enaire, el gestor de navegación aérea dependiente del Ministerio de Transportes, rediseñará el espacio aéreo del aeropuerto de Palma para adaptarlo a la normativa de la Unión Europea y modernizar las maniobras de aterrizaje y despegue de los aviones.

El proyecto se denomina Brut y tiene dos fases de implantación hasta el año 2028. Fue publicado en el BOE el pasado 22 de enero y ahora se encuentra en fase de exposición pública y alegaciones hasta el próximo 5 de marzo, así como su estudio de impacto ambiental.

Su objetivo principal, según Enaire, es el rediseño de las maniobras de llegada y salida desde el aeropuerto de Palma. Lo que significa una transición desde la navegación aérea que depende de las radioayudas terrestres, el sistema actual, a una tecnología completamente satelital, denominada PNB en sus siglas en inglés o Navegación por Prestaciones, técnica de navegación aérea que permite que los aviones sigan rutas más precisas y eficientes reduciendo ruido y emisiones al poder mejorar los diseños de los procedimientos de vuelo con mayor versatilidad.

Pero el proyecto que ahora se esta tramitando y que solo se ha instalado en una fase muy inicial en Son Sant Joan no solo busca modernizar la tecnología, sino que posee también un impacto directo en la operativa y el entorno del aeropuerto, siguiendo los estándares europeos, ya que se reduce el impacto acústico en los núcleos de población más afectados hasta ahora por la proximidad de los aviones en sus maniobras aterrizaje y despegue.

Precisamente, el rediseño del espacio aéreo busca aliviar la contaminación acústica en los barrios de Palma y otros municipios que históricamente han estado bajo la "huella de ruido" de el aeropuerto de Son Sant Joan. Por ejemplo, Sant Jordi y Son Ferriol, las zonas más críticas por su proximidad a las cabeceras de las pistas, donde por ejemplo el proyecto busca que los aviones mantengan una mayor altitud durante más tiempo y utilicen el denominado descenso continuo, lo que evita los ruidos bruscos de aceleración y frenado de los motores a baja cota. O Son Gual, también en Palma, y Algaida, donde se intentará ajustar las maniobras de salida para que los giros iniciales tras el despegue se alejen más rápido de estos núcleos, aprovechando la mayor precisión de los satélites para limitar el ruido en zonas más estrechos y menos pobladas.

O también en Calvià, en la zona de Bendinat/Portals, donde con el sistema antiguo los aviones a veces acortaban el camino en aproximaciones visuales o vectores de radar. Y el nuevo sistema, en cambio, permitirá reconducir el tráfico aéreo por rutas fijas más alejadas de la costa y a altitudes que minimicen el impacto en zonas turísticas y residenciales.

Según el operador de navegación aérea, al permitir rutas más directas y perfiles de descenso continuo, se reduce el consumo de combustible y, por tanto, también las emisiones de CO2.

Una operación de descenso continuo optimizada es aquella en la que se reduce el régimen de empuje y se permite que la aeronave descienda de manera continua, evitando o minimizando segmentos de vuelo nivelado, siempre que sea compatible con la seguridad y con los requisitos del control del tráfico aéreo. Es decir, en lugar de descender por escalones, se reduce la potencia al mínimo necesario y se desciende en un perfil continuo y suave, siguiendo una pendiente calculada. Y se estabiliza la aeronave directamente en la senda de aproximación final.

Otra de las novedades de la nueva navegación satelital para evitar la contaminación acústica sobre núcleos de población cercanos al aeropuerto de Palma es que permite realizar aproximaciones curvas a las pistas, rodeando un núcleo urbano, cuando antes los aviones necesitaban tramos rectos largos para alinearse con la pista.

Un avión despega del aeropuerto de Palma. / Miquel Garau

Beneficios operativos de la aplicación de la nueva tecnología

Según Enaire, el proyecto Brut incluye otros beneficios operativos en el aeropuerto de Palma cuando esté completamente implantado. Entre ellos cita una mejora en la calidad del servicio de navegación aérea al disminuir los retrasos, al disponer de un espacio aéreo más eficiente en términos de diseño.

También cita las mejoras en la recuperación de las operaciones después de fenómenos meteorológios adversos o incidencias aeoportuarias.

Afirma el operador aéreo, además, que con el nuevo sistema satelital los procedimientos resultan más predecibles para pilotos y controladores aéreos, lo que redundará en una mejor gestión del tráfico aéreo.

También destaca Enaire que el proyecto está siendo sometido a una evaluación ambiental ordinaria, "el procedimiento más completo previsto por ley", afirma. Y que los estudios realizados hasta el momento concluyen que el proyecto es compatible con el entorno, del mismo modo que se han definido medidas de seguimiento para garantizar que los niveles de ruido, las emisiones y la afectación a la biodiversidad se mantengan dentro de los límites establecidos.