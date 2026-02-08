Las discotecas de Mallorca se decantan por incorporar la oferta del tardeo

Las discotecas de Mallorca van a ir incorporándose de forma creciente al tardeo, y prueba de ello es que el mayor centro de este sector en la isla, BCM, va a incrementar su actividad con este tipo de oferta, con una apertura a partir de las 6 de la tarde durante un día cada una o dos semanas, según destaca el presidente de la asociación de ocio nocturno Abone, Miguel Pérez Marsá. Este representante del sector reconoce que la implantación que está práctica está teniendo entre los ciudadanos está llevando a las empresas del ramo a sumarse a la misma, aunque en el lado opuesto apunta una zona que siempre adquiere un carácter excepcional: la Platja de Palma.

El cambio aprobado por el ayuntamiento de Calvià para permitir que las discotecas puedan abrir sus puertas a partir de las 6 de la tarde y el hecho de que en Palma eso sea posible desde las 4 favorece el que estos centros de ocio nocturno estén planeando de forma creciente incorporarse al tardeo. Pérez Marsá afirma que lo que está haciendo el sector es «sumarse a una realidad del mercado», como es el auge de los horarios de tarde en este tipo de demanda de ocio .

Eso explica que incluso BCM vaya a ofrecer cada una o dos semanas una jornada de tardeo, actividad que en ese día se desarrollará en su planta inferior dejando la superior para el horario nocturno. La idea, según señala el presidente de Abone, es potenciar que residentes en la isla se desplacen hasta las playas de Palmanova y Magaluf para pasar el día, y luego poder disfrutar del tardeo durante la tarde.

BCM se suma este año al tardeo. / J.R. Zumbs

Tendencia creciente

Del mismo modo, apunta que cada vez van a ser más discotecas de la zona de Palma y Calvià las que vayan incorporando este tipo de oferta, que se podría ir extendiendo también a otros puntos de la isla, ya que no solo presenta una creciente demanda entre personas que prefieren ese horario para su ocio, sino que además hace que sea más compatible con el descanso de los residentes en la zona.

Prueba de lo señalado es la implantación que este tipo de oferta está teniendo en zonas palmesanas como Santa Catalina, Paseo Mallorca o Paseo Marítimo.

Sin embargo, Pérez Marsá matiza que esta tendencia presenta una creciente implantación entre los residentes, pero mucho más moderada en el caso de los turistas jóvenes. Eso explica que en una zona como la Platja de Palma, cuyas discotecas presentan un porcentaje especialmente elevado de este tipo de cliente y que además cuentan con la ventaja de una mayor desestacionalización, el tardeo se esté implantando en un grado muy inferior a las anteriormente señaladas.

Por ello, en este punto de la isla, las discotecas van a ofrecer este año mucho menos ocio en horario de tarde, incluidos los establecimientos de mayor tamaño, como el Megapark, que por ahora no tiene previsto implantarlo.

El presidente de Abone subraya que no resulta preocupante que se produzca una creciente competencia entre establecimientos que están apostando por el tardeo, sino que la alarma debe de dispararse por el elevado número de locales que han incorporado esta oferta (tardes con música y baile) sin disponer de licencia para ello y sin cumplir con los requisitos en materia de seguridad que una discoteca se ve obligada a respetar, como en el caso de algunos vinculados a la restauración, un intrusismo que no deja de crecer, según se viene denunciando desde la citada patronal.

Miguel Pérez Marsá, presidente de Abone / M. Mielniezuk

Temporada a bajo ritmo

Por otro lado, el presidente de Abone señala que los establecimientos del ramo ya se están preparando para la reapertura que tendrá lugar durante la Semana Santa, aunque con la advertencia de que ésta se producirá a un ritmo bajo.

En concreto, apunta que la mayoría de las discotecas que recuperarán su actividad en esas fechas tras el parón invernal previsiblemente volverán a cerrar una vez superadas esas fiestas o limitarán su actividad a partir de ese momento a los fines de semana. De este modo, habrá locales que no alcanzarán un ritmo de actividad diario hasta llegado el mes de junio.

Ello se explica por los mediocres resultados que se alcanzaron hace algunas temporadas, cuando se intentó apostar por la desestacionalización por parte de muchos de estos establecimientos, para comprobar que solo durante el periodo de verano, cuando prima el turismo joven, se puede alcanzar una facturación que haga rentable esta actividad. Por ello, según se lamenta, la temporada turística es para el ocio nocturno «cada vez más corta».

Son precisamente las discotecas de Platja de Palma las que van a recuperar antes el ritmo de aperturas diarias, jugando con una situación de ventaja. En este sentido, desde Abone se lleva tiempo destacando la buena estrategia que se ha desarrollado desde esta zona turística.