El Govern contrata a 16 profesionales para reducir las listas de valoración de discapacidad y dependencia
La Dirección General de Atención a la Dependencia y personas con Discapacidad acaba de incorporar a 16 profesionales a las plazas creadas para reducir las listas de espera de valoración.
Sumadas a las 15 del mes de enero, ya son 31 los empleados integrados en estas plazas estructurales y proyectos de inversión contempladas en el Plan de choque para reducir las listas.
En una nota de prensa, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha detallado que este plan cuenta con una inversión anual de 17,5 millones para desplegar ocho grandes líneas de actuación, con especial consideración a la atención temprana.
Entre las plazas creadas está la de jefe del departamento de Discapacidad, trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares administrativos, logopedas, técnicos valoradores, jefes de sección y de negociado, valoradores sanitarios, estadistas y técnicos superiores de puesto base.
A ello se suman los dos contratos pioneros que adjudicó el Govern hace unas semanas y que permitirán valorar a más de 14.000 personas con discapacidad. Fueron adjudicados por 2,3 millones de euros a Hospital Sant Joan de Déu y a Emocional Technologies 22 y comprenden un total de 16 profesionales.
"La incorporación de estos profesionales configura una de las líneas clave del Plan de choque presentado en octubre para reducir las listas de espera en la valoración de discapacidad y dependencia", ha aseverado la directora general de Atención a la Dependencia y personas con Discapacidad, María Castro.
