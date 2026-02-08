Epstein voló a Palma en el ‘Lolita Express’ con cuatro jóvenes, en agosto del 2004

Procede empezar por la excelente foto de Joan Martorell que ilustra este texto. El martes tres de agosto de 2004, la Familia Real al completo regateaba en la Bahía de Palma. Esa mañana, en Son Sant Joan aterrizaba un Boeing-727 de dueño privado, muy por encima de los reactores habituales de los millonarios y billonarios. Aunque la matrícula del avión es N908JE, ha ingresado en la historia como el ‘Lolita Express’, en referencia a las adolescentes que el infame magnate Jeffrey Epstein transportaba en el lujoso aparato por todo el mundo, y destinadas con especial frecuencia a su paraíso caribeño de Little Saint James.

3 de agosto de 2004, el Boeing-727 de Jeffrey Epstein aterriza a mediodía en Palma y queda estacionado en la terminal de aviones privados. El ‘Lolita Express’ trasladaba al magnate y a cuatro jóvenes. / Joan Martorell

La expedición a Mallorca estaba capitaneada por el propio Epstein, que sobresale en la ‘Lista de pasajeros’ o ‘Passenger manifest’ del vuelo desde el aeropuerto parisino de Le Bourget a «Palma de Mallorca», según consta en los documentos adjuntos. El impresionante B-727 estaba a la altura de quien circuñlaba por nueva York a bordo de un Rolls Royce Silver-Spirit.

El pasaje del avión de y con Epstein se completaba con dos pilotos, un ingeniero de vuelo y otras cuatro personas, cuya identidad ha sido suprimida por las autoridades estadounidenses como ocurre habitualmente cuando se trata de jóvenes abusadas por el magnate. El protagonista de un suicidio tal vez asistido en una celda neoyorquina presumía de que necesitaba al menos un masaje diario, por eso viajaba siempre acompañado de sus «masajistas» o víctimas. En la capital francesa vivía su ayudante Jean-Luc Brunel, su mayor suministrador de adolescentes y que también se suicidó en una cárcel francesa mientras era investigado por tráfico y violación de menores.

Documento / .

Tras el aterrizaje en la pista de Son Sant Joan en el epicentro del tráfico veraniego, el aparato se dirigió a la zona de estacionamiento de «aviación general», eufemismo para el edén privado de los aeropuertos. Allí fue captada la imagen, con los bloques de Can Pastilla al fondo. Epstein y sus acompañantes se dirigieron a Palma, el magnate descansó en el hotel Palas Atenea del Paseo Marítimo, hoy Meliá Palma Marina. El alojamiento se conoce por los datos extraídos de la tarjeta de crédito Gold Card de American Express que abonaba los gastos nimios o desaforados del multimillonario. No sería el único establecimiento hotelero de la cadena mallorquina que visitaría Epstein, porque en Italia también durmió en el Meliá Milano.

Debido al ritmo frenético que el pederasta Epstein impuso a su existencia, aquella estancia en Mallorca del ‘Lolita Express’ se caracterizó por la fugacidad. Tras relajarse en el hotel palmesano, reemprendió el vuelo con destino a las Azores y a Saint Thomas en el Caribe, de vuelta a su refugio. Le acompañaban las cuatro jóvenes de identidad no desvelada.

Documento / .

Epstein vivía en aquel 2004 su época de mayor esplendor económico y sexual. Se desconoce el motivo que impulsó al hombre más odiado del planeta a desviarse por unas horas a Mallorca, aunque la ubicación del hotel invita a sugerir que el paréntesis estuviera ligado a sus intereses náuticos. Este periódico adelantó el pasado septiembre que el yate ‘Limitless’, muy vinculado al traficante sexual desaparecido que lo utilizaba como propio y valorado en cien millones de euros, fondeó en la Bahía en 2006, con la Catedral de Palma al fondo.

Al año siguiente del París-Palma, la isla conectaría con la vida romántica de Epstein. Mientras coqueteaba con Ana García Obregón, su gran amor era Eva Andersson-Dubin, una doctora en Medicina que fuera Miss Suecia. Una vez separados, el magnate apadrinó a los tres hijos de la médica, que lo llamaban «tío Ef». Su expareja declaró a favor de su exnovio ante el juez, y destacó que se sentía absolutamente tranquila con el magnate alrededor de su descendencia, sin haber observado comportamientos extraños. Epstein envió un paquete a Mallorca para su antigua novia en 2005, a través del grupo náutico Lantimar, una prueba más de la vigencia del vínculo entre ambos. Tres años después llegaría la única condena del magnate.

