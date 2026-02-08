Mallorca se libra de las lluvias… por ahora: esta es la predicción de la AEMET para esta semana

Mallorca encara la segunda semana de febrero, un mes marcado por la inestabilidad del tiempo y la ausencia de sol, con las borrascas Leonardo y Marta de protagonistas.

Aunque el buen tiempo se haga derogar, parece que este lunes la isla esquivará las lluvias que asolaran la península. El comienzo de semana viene marcado por una circulación atlántica en la Península, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, siendo menos abundantes y en general poco probables Baleares.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Mallorca un escenario que irá desde intervalos nubosos a cielos cubiertos, con bajas probabilidades de lluvias, que en todo caso serán débiles y ocasionales.

En cuanto a las temperaturas nocturnas, estas irán en descenso, aunque las diurnas se mantendrán con pocos cambios.

Predominará el viento moderado de componentes oeste y sur, en general flojo.

Predicción del resto de la semana

Para el próximo martes, los cielos seguirán cubiertos y con bajas posibilidades de lluvia. Las temperaturas seguirán en ascenso, sobre todo las diurnas. El viento soplará entre flojo y moderado procedente del oeste y suroeste.

Para el miércoles, la AEMET prevé intervalos de nubes altas tendiendo por la tarde a nuboso o cubierto. Como novedad, la AEMET no descarta alguna precipitación débil y ocasional. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas con pocos cambios. En cuanto al viento, soplará entre moderado y fuerte, con rachas de 60 a 70 km/h.

Finalmente, el jueves se esperan cielos nubosos, temperaturas con pocos cambios y vientos otra vez fuertes de componente oeste con rachas de 70 a 80 km/h en general y de 100 km/h en cumbres y cabos.