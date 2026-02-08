Condenado por acosar a un guardia civil con insultos como ‘puta foraster’

«Puta foraster». «A Mallorca xerram mallorquí, no espanyol». «Puta espanyol de merda!». «Fora de Mallorca». «Jo som de Mallorca, tu no». «Fatxa de merda». «Sou uns xulos perquè teniu placa». «Espanyols de merda». «Fill de puta foraster». Un agente de la Guardia Civil destinado en Sóller tuvo que aguantar durante cerca de un año el acoso de un vecino de la localidad, que le iba a buscar a un bar que frecuentaba para verter contra él insultos y amenazas. El individuo ha sido condenado ahora, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y reconocer los hechos, a veinte meses de cárcel por los delitos de acoso y amenazas y a indemnizar al agente con 2.000 euros. Además no podrá acercarse ni comunicarse con él durante tres años.

Los hechos, según recoge la sentencia de un juzgado de lo penal de Palma, ocurrieron a lo largo del año 2023. El vecino de Sóller, «con el ánimo de perturbar la paz interior y coartar la libertad de la víctima, por el mero hecho de ser guardia civil», acudía a una cafetería donde solía ir el guardia y una vez allí le desafiaba y profería contra él expresiones insultantes «con la intención de menoscabar su dignidad y evitar que pudiera desarrollar su vida con normalidad debido a su condición de agente de la autoridad».

La sentencia recoge toda una retahíla de insultos y expresiones vejatorias que el vecino profirió contra el guardia en diferentes ocasiones a lo largo de este tiempo, en catalán: «Puta foraster», «a Mallorca xerram mallorquí, no espanyol»., «puta espanyol de merda», «fora de Mallorca», «jo som de Mallorca, tu no», «fatxa de merda», «nazi», «sou uns xulos perquè teniu placa», «puta Guàrdia Civil de merda», «feixista», «sou tots uns fatxes i xulos», «fill de puta guardia civil», «fora d’aquí», «puta Guàrdia Civil i puta Policia», «espanyols de merda», «fill de puta foraster», «guardia civil fatxa», «a Mallorca, en mallorquí» y «puta foraster de merda».

También recoge un incidente concreto, ocurrido el 23 de noviembre de 2023, cuando el hombre se dirigió al guardia civil en un local y le dijo: «Fill de puta, per sa teva culpa no puc entrar», «fill de puta, surt que te rebentaré». También repitió de nuevo insultos como «feixista», «fatxa» o «nazi». Relata la sentencia que el individuo persiguió al guardia cuando salió del establecimiento, con frases vejatorias y amenazas.

El agente no cayó en estas provocaciones y evitó un enfrentamiento directo con el hombre, aunque la sentencia considera probado que estos actos reiterados alteraron su vida cotidiana, le generaron temor por su seguridad y le obligaron a modificar sus hábitos de vida.

Conformidad

Sus denuncias, sin embargo, condujeron a que el individuo fuera juzgado recientemente por los delitos de acoso y amenazas. Allí el agente estuvo representado por el letrado Gerard Palmer, que ejerció la acusación particular.

En el juicio el acusado reconoció los hechos y aceptó una pena de veinte meses de cárcel, diez por el delito de acoso y otros diez por el de amenazas. El hombre deberá indemnizar al guardia con 2.000 euros y no podrá acercarse ni comunicarse con él en un plazo de tres años. Al tratarse de una conformidad, la sentencia es firme.

El mismo hombre tiene todavía pendiente un juicio por lanzar una botella llena de cerveza contra la víctima, que pudo esquivarla, y romper otra orden de alejamiento que tenía.

Fuentes cercanas al caso comentaron que el guardia civil ha residido toda su vida en Sóller, donde está perfectamente integrado, y habla sin problemas en mallorquín.