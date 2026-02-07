El PSOE denunció ante el Consell hace cuatro meses el piso turístico ilegal de Airbnb que alquiló para evidenciar la impunidad de la oferta irregular

El PSIB informó hace meses al departamento de Turismo del Consell de Mallorca de la existencia del Airbnb ilegal que los socialistas alquilaron a principios de esta semana para demostrar in situ la pervivencia del alquiler turístico irregular en la isla. A finales de 2025 remitieron a la institución insular un largo listado de pisos anunciados presuntamente de forma ilícita en la citada plataforma digital en el que ya aparecía la vivienda denunciada por Iago Negueruela. Pese a que Turismo fue informado de su existencia hace meses, el anuncio solo fue retirado tras la rueda de prensa del PSIB.

Este lunes, el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, anunciaba una rueda de prensa para denunciar in situ la existencia de oferta vacacional ilegal en Palma. El socialista quiso mostrar que el principal problema de Baleares es el acceso a la vivienda, que existe y "que el PP niega desde el Parlament". Para ello, alquilaron un apartamento de 160 euros la noche que había suplantado la licencia de un piso en Son Servera. Con una media de 255 días alquilados al año, el propietario podría haber estado facturando unos 38.760 euros anuales de forma totalmente irregular, según datos extraídos de Airbnb Data.

La jugada del PSIB irritó al PP, cuya respuesta no tardó en llegar. Al día siguiente, la presidenta del Govern, Marga Prohens, se lanzó al ataque contra la iniciativa del PSIB durante el pleno celebrado en el Parlament. "En su cabeza era espectacular", ironizaba Prohens desde su asiento en la Cámara autonómica. La líder del PP se mostró muy crítica con el movimiento de Negueruela, que calificó de "performance", y cargó contra la oposición asegurando que la oferta de alquiler turístico ilegal "se escampó como nunca" con el Pacte de Progrés.

FOTO: B. Ramon | VÍDEO: Parlament de les Illes Balears

El Consell de Mallorca también se pronunció, criticando que los socialistas no formalizasen la denuncia a través de los canales oficiales. "Lamentamos la actuación poco seria e irresponsable del que fuera conseller de Turismo y queremos dejar claro que nunca hemos dicho que se ha eliminado la oferta ilegal. Se ha disminuido y se han eliminado miles de anuncios, más de 4.400", señalaron fuentes de la institución insular. Las mismas argumentaron que el anuncio "ya se había detectado y se estaban desarrollando las actuaciones correspondientes", sin poder añadir más información "debido a la Ley de Protección de datos".

Turismo fue informado de su existencia hace cuatro meses

Pese a defender que el anuncio ya "se había detectado", el departamento de Turismo del Consell solo apretó para retirarlo tras la rueda de prensa del PSIB. El mismo lunes por la tarde la vivienda ya no aparecía anunciada en Airbnb. Sin embargo, hacía cuatro meses que tenían en su poder un extenso documento en el que se informaba de su existencia.

A principios de octubre del año pasado, el Grupo Socialista del Consell de Mallorca hizo llegar al departamento de Turismo, entonces bajo la dirección de José Marcial Rodríguez, un documento de tres páginas en el que se incluían más de un centenar de anuncios presuntamente ilegales publicados en la plataforma digital Airbnb. El listado fue elaborado por los socialistas de Palma, que trasladaron la información a sus compañeros en la institución insular para así poder elevar la denuncia al departamento correspondiente.

La información trasladada al Consell fue extraída del portal insideairbnb.com, un proyecto independiente que recopila datos públicos de Airbnb para analizar el impacto de los alquileres turísticos en las comunidades residenciales, y se contrastaron tanto los anuncios que no aportaban licencia, como aquellos aportaban alguna que o no era turística o correspondía a otro establecimiento, este último el caso del piso denunciado.

El PSIB exigió entonces que Turismo llevase a cabo "una investigación exhaustiva sobre las viviendas que han sido identificadas como objeto de alquiler vacacional presuntamente ilegal en la plataforma Aribnb.com" e instó al Consell a que tomase las medidas "apropiadas para hacer cumplir la legislación vigente en este ámbito y asegurar que se respeten los derechos de los ciudadanos y ciudadanas".