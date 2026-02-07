Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Matthias Kühn paga a Hacienda 15 millones de euros y salda la deuda tributaria inicial

El magnate inmobiliario alemán sigue discutiendo ante los tribunales los delitos que se le imputan

El empresario alemán Matthias Kühn en los juzgados de Palma, en una imagen de archivo.

El empresario alemán Matthias Kühn en los juzgados de Palma, en una imagen de archivo. / B. Ramon

B. Palau

B. Palau

El magnate inmobiliario alemán Matthias Kühn, marido de la famosa vedette Norma Duval, investigado por un juzgado de Palma por los presuntos delitos de alzamiento de bienes agravado continuado, estafa procesal e insolvencia punible, ha pagado a Hacienda 15 millones de euros.

El conocido empresario germano y su grupo empresarial han abonado al fisco este dinero para saldar la deuda tributaria inicial, más los intereses generados, que en un principio reclamaba la Fiscalía Anticorrupción de Baleares en su querella inicial.

De esta manera, se deja sin efecto la primera fianza que se le impuso al promotor inmobiliario, quien se acogió a su derecho a no declarar ante la magistrada encargada de instruir la macrocausa económica el pasado mes de octubre.

Los 15 millones de euros se han pagado con cargo del dinero que Kühn tenía embargado. De hecho, a finales de esta misma semana se ha transferido el importe desde la cuenta del juzgado a Hacienda.

Esta acción se ha podido llevar a cabo tras un acuerdo entre las defensas de los investigados, la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), y el fiscal anticorrupción de las islas, Juan Carrau.

El pago del dinero cuenta con el beneplácito de Hacienda.

Esta operación, que se ha podido gestar después de varios meses de intensas negociaciones, no implica en ningún caso un reconocimiento de los hechos. El objetivo final ha sido saldar la deuda tributaria que se reclamaba y poner fin a los ingentes intereses que se iban acumulando e iban creciendo con el paso del tiempo.

Así, Matthias Kühn sigue discutiendo ante los tribunales los delitos que se le imputan, así como las dos operaciones posteriores que le atribuye el fisco y el ministerio público, que han supuesto dos ampliaciones de la deuda fiscal y el aumento de la fianza en dos ocasiones posteriores.

De hecho, las dos últimas fianzas están recurridas ante la Audiencia Provincial de Baleares, que aún no se ha pronunciado.

