Un hotel de Mallorca se cuela entre los finalistas a mejor hotel de costa de España

Mallorca vuelve a aparecer en el radar de los premios turísticos nacionales. El Iberostar Selection Es Trenc, situado en la Colònia de Sant Jordi, ha sido seleccionado como finalista a Mejor Hotel de Costa de España en la próxima edición de los Premios de los Lectores de Viajes National Geographic, unos galardones que combinan el criterio editorial de la revista con la votación del público.

El listado de nominados para la IV edición de estos premios, hecho público esta semana, reúne a 98 finalistas repartidos en 14 categorías. En el caso del hotel mallorquín, el jurado ha valorado especialmente su ubicación frente al mar y su relación con uno de los tramos de litoral más reconocibles de la isla, el entorno de Es Trenc.

Un enclave marcado por el paisaje

Ubicado junto a la costa sur de Mallorca, el Iberostar Selection Es Trenc se sitúa frente al Mediterráneo y próximo a las salinas históricas de la zona. El establecimiento plantea una experiencia ligada al entorno natural y al paisaje costero, con un diseño que toma referencias del Mediterráneo y de la tradición salinera local. Todas las habitaciones cuentan con vistas al mar, un rasgo que define gran parte de su propuesta.

Esa vinculación con el territorio también se refleja en colaboraciones con productores locales como Flor de Sal d’Es Trenc, presentes tanto en la oferta gastronómica como en los espacios de bienestar del hotel.

Votación abierta hasta finales de febrero

Los ganadores de los Premios de los Lectores de Viajes National Geographic se decidirán mediante votación popular, abierta hasta el 22 de febrero. En su categoría, el hotel de la Colònia de Sant Jordi compite con otros siete establecimientos del litoral español, en una selección que refleja la diversidad de la hotelería de costa en el país.

El fallo final se conocerá en las próximas semanas y servirá para reconocer algunos de los proyectos turísticos más destacados del último año en España y a nivel internacional.