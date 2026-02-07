Manuel Capa, marinero de Salvamento Marítimo en Baleares: "Frontex es el mayor engaño que existe"

Manuel Capa no es muy amigo de las jerarquías y prefiere que se le defina simplemente como «marinero de salvamento marítimo». Desde hace 15 años, este andaluz de nacimiento rescata a personas en peligro en el mar: primero frente a Almería, después en torno a Canarias y, desde hace un año, en aguas baleares, a bordo de la Guardamar Concepción Arenal. Capa es sindicalista y pertenece a la organización anarcosindicalista CGR. Hablamos con él por teléfono en el puerto de Ibiza.

¿Cómo es su día a día a bordo?

Somos ocho personas en un barco de 20 metros de eslora. Pasamos un mes viviendo a bordo y luego regresamos a casa —en mi caso, a Almería—. Funcionamos como los bomberos del mar: si nos necesitan, salimos a navegar; si no, permanecemos en puerto. En invierno suele estar relativamente tranquilo: de vez en cuando hay que remolcar alguna embarcación de recreo o acudir en ayuda de migrantes. En verano, en cambio, la actividad se dispara y a veces llegamos a hacer semanas de hasta 80 horas.

¿Las operaciones de rescate de embarcaciones de migrantes se han convertido ya en su principal tarea?

Mi barco está ahora aquí porque en esta zona se necesitaba más apoyo. A nivel estatal, calculo que los rescates de migrantes representan quizá un diez por ciento de nuestro trabajo. En enero, por ejemplo, mi embarcación solo participó en una operación de rescate de un barco de migrantes.

¿Cómo localizan a las personas que se encuentran en peligro en alta mar, lejos de la costa?

Hay varias formas de tener conocimiento de náufragos. Por un lado, a través de llamadas al número de emergencias, que se pone en contacto con nosotros y nos facilita unas coordenadas aproximadas del lugar donde se encuentran las personas. Por otro, mediante el llamado canal 16 del radioteléfono marítimo VHF, el canal de emergencia por el que las embarcaciones en peligro pueden emitir una señal de socorro.

Las embarcaciones de migrantes no cuentan con equipos de radio, por lo que normalmente conocemos su posición gracias a otros barcos que las han avistado. A esto se suma el avión de Salvamento Marítimo con base en Valencia, que sobrevuela el Mediterráneo en busca de posibles vertidos que los buques puedan arrojar al mar. En ocasiones, durante esas misiones también se detectan embarcaciones en situación de peligro.

¿Cómo se desarrolla el rescate?

Nos acercamos a las embarcaciones de migrantes a baja velocidad, casi siempre por estribor, porque desde ese lado tenemos mejor visibilidad. Siempre pedimos a las personas que no se levanten. A continuación, les lanzamos un cabo que se fija a la popa y, cuando estamos a muy poca distancia, trasladamos a las personas a nuestro barco.

La mayoría de las veces todo transcurre sin problemas. En Canarias viví el vuelco de una embarcación, una experiencia terrible: de las 50 personas que iban a bordo, 27 se ahogaron. En Baleares, por lo general, las pateras transportan a menos personas, aunque siguen siendo extremadamente precarias: como máximo unas 25, pese a que en realidad están pensadas para no más de cinco.

¿En qué estado se encuentran los migrantes cuando los rescatan?

La mayoría de las veces llevan ya varios días a la deriva en el mar, porque el motor se ha averiado. Si no surgen complicaciones, intentan llegar a tierra por sus propios medios. Están agotados, a menudo deshidratados, y aliviados al vernos. Por desgracia, no todos sobreviven a la travesía.

¿Puede ponernos un ejemplo?

El pasado noviembre, una mujer que ya vivía en Ibiza alertó a los servicios de emergencia: su pareja había salido una semana antes desde Argelia rumbo a Baleares y desde entonces no había dado señales de vida. Iniciamos la búsqueda, al igual que un avión de Frontex. Solo encontramos un cadáver en el mar; del barco de migrantes, ni rastro.

Más tarde, nuestro buque fue destinado al puerto de Palma, donde permanecimos una semana. En el viaje de regreso a Ibiza, finalmente fue un avión el que localizó la embarcación que habíamos estado buscando sin éxito. Rescatamos a cinco hombres, tres de ellos hermanos. Habían lavado bidones de gasolina y los habían llenado con agua de lluvia. Para alimentarse, solo tenían pipas de calabaza: uno de los hermanos repartía dos al día a cada uno.

Así lograron sobrevivir durante dos semanas en el Mediterráneo, a la intemperie y en condiciones extremas. Los otros 18 ocupantes se habían arrojado al agua al ver a lo lejos las luces de la costa, convencidos de que podrían nadar hasta tierra.

¿Cómo gestiona emocionalmente este tipo de situaciones?

Aunque suene muy frío, intento implicarme emocionalmente lo menos posible. Además, pasamos poco tiempo con los migrantes: en una hora y media ya estamos de vuelta en puerto. Les doy una botella de agua y una manta, y eso es todo. Veo el drama como parte del conjunto, forma parte de mi trabajo. También tengo que decir que, en comparación con Canarias, en Baleares la situación es relativamente más llevadera. Por el bien de mi salud mental, no me gustaría volver allí.

Las organizaciones humanitarias acusan a las autoridades de buscar poco a las embarcaciones en peligro. ¿Qué responde a esas críticas?

La protección de la frontera es competencia de la Guardia Civil. Mi trabajo se limita a rescatar personas, no a buscarlas.

El Govern balear reclama con frecuencia ayuda de Frontex. ¿Cree que la agencia europea de control de fronteras mejoraría la situación?

Frontex es el mayor engaño que existe. Operan en el sur de España, pero no buscan activamente embarcaciones de migrantes. Si encuentran una, quien la rescata es Salvamento Marítimo. En Baleares ocurre algo similar con la Guardia Civil. Nuestro último operativo fue así: los agentes de la Guardia Civil se quedaron junto a la embarcación y esperaron a que llegáramos nosotros para llevar a cabo el rescate.

¿Qué le diría a alguien que habla de forma despectiva sobre los migrantes?

A veces se dice que «nosotros somos el problema», que con nuestro trabajo estamos atrayendo a más personas hacia Europa. Pero quizá habría que preguntarse por qué la gente migra en primer lugar. Existen causas históricas y económicas que han generado desigualdad y pobreza. La migración es, en parte, una consecuencia de todo ello.