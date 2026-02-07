Tus Dientes fijos en un solo día incluso en casos con poco hueso, en Quirónsalud Dental

Uno de los mayores temores de los pacientes que sufren pérdida dental es recibir un diagnóstico negativo debido a la falta de masa ósea. Hasta hace poco, la escasez de hueso era una barrera insalvable para recuperar la sonrisa de forma permanente. Hoy, Quirónsalud Dental en Baleares, ofrece una solución definitiva que permite a los pacientes recuperar sus dientes fijos en tan solo 24 horas, sin dolor y con las máximas garantías clínicas, dentro del entorno hospitalario.

Tecnología de vanguardia y manos expertas

La técnica “All-on-4”, es un procedimiento quirúrgico y protésico altamente eficiente que permite rehabilitar arcadas completas con un número mínimo de implantes. Para liderar este programa, Quirónsalud Dental cuenta con el Dr. Ginebreda, embajador y formador internacional de esta metodología. Su experiencia transformando casos complejos permite que pacientes a los que se les había denegado el tratamiento, encuentren una respuesta eficaz.

Una experiencia sin dolor gracias a la sedación

La clínica ha diseñado un protocolo centrado en el bienestar del paciente. El tratamiento se realiza bajo sedación consciente. Este sistema garantiza que el paciente se encuentre en un estado de relajación profunda y libre de estrés durante toda la intervención, permitiendo que el equipo médico trabaje con precisión mientras el paciente descansa sin sentir dolor.

Proximidad y valoración personalizada

El proceso se inicia con una valoración diagnóstica sin compromiso, donde el Dr. Ginebreda estudia cada caso de forma individualizada para diseñar el plan de tratamiento más adecuado.

Los interesados en recuperar su funcionalidad oral y su estética dental pueden solicitar su cita a través de la web oficial de Quirónsalud Dental.

