Demuelen una construcción ilegal en suelo rústico protegido de Mallorca
La Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca ha obligado a derribar la construcción de una vivienda sin licencia en suelo rústico protegido de máxima protección.
El organismo detectó las obras en un área natural de especial interés y de alto nivel de protección (ANEI-AANP), donde las nuevas edificaciones hace 35 años que están prohibidas por la legislación urbanística balear, según ha informado en un mensaje a través de la red social X.
De este modo, se ordenó la paralización inmediata de las obras, ya que estas obras son "evidentemente ilegalizables", por lo que tenían que ser necesariamente demolidas en aplicación de la ley. La intervención de la agencia ha obligado a la propiedad a ejecutar la demolición.
- Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
- La regularización imposible: el registro obligatorio de patinetes eléctricos en la DGT se convierte en una odisea para los usuarios por los bloqueos en la web
- Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
- Catorce años de la gran nevada en Mallorca: la segunda más importante de la historia
- La borrasca Leonardo llega a Mallorca: la Aemet activa alertas por viento ante un cambio radical de tiempo
- El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
- El PSOE alquila un piso turístico ilegal de Airbnb para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca
- El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones