Antoni Noguera: «Fui alcalde de la primera ciudad del mundo que prohibió el alquiler turístico»

Antoni Noguera (Palma, 1979) fue alcalde de Palma por Més entre 2017 y 2019, concejal de Cort hasta 2023. Tras realizar un máster, se ha instalado en Barcelona como responsable de mecenazgo cultural. No volverá a la primera línea.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Todavía lo llaman ‘alcalde’ por la calle?».

Es difícil que eso ocurra en Barcelona. Alguna vez se dirigen a mí como «alcalde, alcalde» en Mallorca, pero prefiero normalizar la situación aunque guardo recuerdos positivos, como la prohibición del alquiler turístico.

Al grano pues, ¿por qué prohibió el alquiler turístico en pisos?

En primer lugar porque era una demanda vecinal. En segundo, porque Palma tenía un problema importante de vivienda. Y en tercero, porque se mezclaban usos residenciales y turísticos en un mismo edificio. Así nos convertimos en la primera ciudad del mundo en prohibirlo.

¿En qué momento se produjo su caída del caballo?

En las conversaciones con Joan Forteza, que presidía la federación vecinal, vi que los vecinos lo tenían muy claro y que no se podía mirar a otro lado. Fue una decisión realista, fundamentada en una gran participación ciudadana.

Y así fue como llegó usted a la portada del ‘New York Times’.

Le dieron una gran trascendencia, tuvimos aquí a la televisión pública de Corea del Sur, canales alemanes y franceses. Palma fue noticia por algo bueno, por plantarle cara a un problema muy grave con los políticos y los vecinos caminando de la mano.

Y Nueva York entera ha prohibido hoy a Airbnb.

El tiempo nos ha dado la razón porque obramos según el sentido común, pero no basta con el alquiler turístico. ¿Hay que prohibir la venta a no residentes? Sí.

¿Era consciente del follón en que se estaba metiendo?

Algo me olía. Una persona de mi confianza en la Autoridad Portuaria me transmitió que los poderes fácticos querían presentarme una querella, también me lo comentó Biel Barceló. Estaba avisado, de unos ataques que me causaban vergüenza ajena.

Y en efecto, le cayó la querella anunciada por prevaricación, después archivada.

Fue una denuncia política, cuando ya no era regidor de Urbanismo ni había firmado nada. El interés de unos pocos prevalece sobre el pueblo, les llamaría mafia.

Usted sabía que militantes de Més cometían alquiler turístico.

Ningún familiar mío alquila, y hubo algún militante de Més que expresó su malestar, pero la decisión fue muy clara. Tuvimos el apoyo total del partido, era un asunto tan evidente que no había dudas.

Y después vendría un contencioso que desembocó en el Supremo.

Nos dio la razón y marcamos jurisprudencia. Cualquier ciudad puede seguir hoy nuestro camino y prohibir el alquiler turístico de inmediato, no necesitan más que remitirse a la sentencia del Supremo.

¿Cree que el PSOE contaba con prohibir el alquiler para no perseguirlo?

No todos los socialistas estuvieron de acuerdo pero, una vez que se aprobó la iniciativa popular, tuve la lealtad absoluta de José Hila. A cambio, es cierto que el actual Gobierno del PSOE en Madrid es un cero a la izquierda en Vivienda. En cuanto a Airbnb, está incumpliendo la ley porque es público y notorio que Palma prohibió el alquiler en pisos. Se lucha contra empresas muy poderosas.

¿Qué piensa hoy del alquiler turístico?

Sigo pensando lo mismo, pero estamos en un momento difícil y complicado, en que los políticos carecen de la resiliencia que deberían tener. Con los problemas de vivienda, saturación turística y cambio climático, Mallorca se va al colapso en un par de legislaturas.

No preocupa a políticos ni a oligarcas.

Pues respecto al cambio climático, me gustaría trasladar a los hoteleros la reflexión que me hago, ¿están preparados para que el verano sea la temporada baja? Y mientras tanto nos quedamos en la política de la anécdota, como la inmigración.

Més no mejora desde que usted se fue.

Es una etapa complicada, con una desafección y desmovilización importantes. Confío para sacarla adelante en Lluís Apesteguia, un buen parlamentario que si toca la tecla puede lograr una hoja de ruta que nos sirva más allá de 2027.

Tal vez Més necesita una mujer al frente.

Expresé en su momento lo que pensaba, y hoy muestro mi respaldo total a Apesteguia como ganador de las primarias, que ponen y quitan candidatos.

¿La alcaldía le pilló demasiado joven?

Posiblemente, sí.

¿Volverá usted a la primera línea?

No. Es muy importante saber cuándo empieza y cuándo termina la vida política. Mi etapa se acabó, pero daré a Més el apoyo que me piden.

¿Cómo se recordará al alcalde Noguera?

Como mínimo, fui el alcalde de la primera ciudad del mundo que prohibió el alquiler turístico, eso queda para la posteridad.