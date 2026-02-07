¿Lloverá en Palma en sa Rueta? Por ahora, la AEMET activa la alerta amarilla en Mallorca por viento y fenómenos costeros

Mallorca encara un fin de semana marcado por el “relevo” entre borrascas. Este viernes la isla continuó bajo la influencia de Leonardo, ya en retirada, mientras que Marta, nombrada por el servicio meteorológico portugués (IPMA), se acerca desde el Atlántico y sus efectos comenzarán a notarse en la isla a partir de la noche de este sábado, con cielos más cerrados, precipitaciones intensas y viento muy fuerte.

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en las costas de Baleares, salvo en el norte de Mallorca, por fenómenos costeros que pueden acarrear oleajes de hasta 3 metros de altura.

La Aemet mantiene activa la alerta en el litoral mallorquín hasta la media mañana del domingo por viento del oeste y el suroeste en la costa con intervalos de 50 a 60 kilómetros hora y olas de hasta 3 metros.

Domingo de lluvias

La peor parte de esta borrasca se la lleva este domingo. Además de los intervalos de viento fuerte que nos acompañarán todo el fin de semana, el domingo también se esperan cielos cubiertos con lluvias y chubasco, que pueden ser ocasionalmente fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo pequeño.

En cuanto a las temperaturas, la AEMET augura pocos cambios, con mínimas que se alcanzarán al final de la jornada.

¿Lloverá en Palma en sa Rueta? Esto dice la Aemet

Palma celebrará sa Rueta este domingo con actividades para familias en pleno centro, pero el tiempo obligará a estar pendientes del cielo.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias y y viento inteso, con rachas que podrían superar los 60 km/h, sobre todo a partir del mediodía.

Sa Rueta en Palma: horario y zonas con actividades

El Ayuntamiento de Palma ha programado sa Rueta de 11.00 a 14.00 horas, con más de 33 actividades gratuitas repartidas en ocho espacios del centro de la ciudad.

El recorrido y los puntos de animación se concentran en lugares como la Plaça de Cort, la Plaça Major, La Rambla, o la Plaça del Mercat.