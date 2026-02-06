Sanidad
Los veterinarios celebran las modificaciones del decreto del medicamento
El Colegio de Veterinarios de Balears (Covib) valoró ayer positivamente las modificaciones que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha planteado para el real decreto que regula el medicamento veterinario, pero reclamó más cambios.
En un comunicado, el Covib destacó que la propuesta de modificación incorpora cambios «relevantes», entre ellos, incluye el reconocimiento expreso de la posibilidad de utilizar medicamentos fuera de ficha técnica según el criterio clínico del veterinario. Igualmente, valoraron que se plantee una mayor flexibilización en el uso y la prescripción de antibióticos, de acuerdo con el reglamento europeo, así como la incorporación de una nueva disposición adicional que da apoyo legal a las notas interpretativas emitidas por los ministerios y agencias competentes. Además, destacó «especialmente» una ampliación del concepto de cesión, que responde a una de las principales reivindicaciones del colectivo.
Para el Covib, estos cambios van «en la buena dirección» y confirman que el diálogo con el Ministerio «comienza a dar resultados». No obstante, consideran que las modificaciones anunciadas «no son suficientes». En este sentido, el sector reclamará una reducción real de la carga burocrática del sistema Presvet, con mayor flexibilización en el uso de antimicrobianos basada en el criterio clínico, una revisión del mecanismo de cesión de medicamentos y un marco normativo que garantice seguridad jurídica.
