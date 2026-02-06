Tres nuevos jueces con destino en Baleares juran su cargo

Tres nuevos jueces de la 74 promoción de la carrera judicial con destino en Baleares han jurado o prometido su cargo este viernes ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), en un acto presidido por el presidente del TSJIB, Carlos Gómez Martínez.

Tras su juramento o promesa se incorporarán a tribunales de instancia de Palma e Ibiza.

Los jueces nombrados son Javier Sanz Sánchez, quien pasará a desempeñar la plaza número 4 de la Sección Social del Tribunal de Instancia de Palma; Laura Arjonilla Cristóbal, quien ocupará la plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Palma; y Dunia Khalifa Ali, que pasará a desempeñar la plaza número 4 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Ibiza.