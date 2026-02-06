Terraferida alerta de que Mallorca ya tiene la misma presión humana en invierno que en agosto de la década de 1990

La organización conservacionista Terraferida ha alertado este viernes de que el Índice de Presión Humana (IPH) se ha disparado en Baleares "como nunca", de manera que en los meses de invierno de 2025 las islas ya contaban con más personas que en los días de máxima afluencia hace 29 años, en pleno agosto de 1997.

El IPH, que estima la carga demográfica real que soportan a diario las Islas Baleares, indica que en los meses de invierno de 2025, cuando la afluencia turística está en su punto más bajo, ya hay más personas que en los meses de verano de hace 25 años, ha destacado Terraferida sobre los datos del Instituto Balear de Estadística, Ibestat.

Pone como ejemplo que el IPH más alto de 2000, que ese año se alcanzó el 10 de agosto, fue de 1.538.375 personas, inferior al del 20 de abril de 2024 que alcanzó las 1.544.089.

La diferencia es aún más notable entre marzo de 2025, con 1.416.896 personas en las islas y el día de máxima afluencia de 1997, también el 10 de agosto, con un total de 1.419.316 personas. El día de mayor carga del 2025, que fue el 6 de agosto, la cifra se disparó hasta 2.062.787 personas.

Para calcular hasta dónde puede crecer ese dato, Terraferida ha estimado la cantidad de plazas residenciales que quedan por construir en Mallorca, dentro de los diferentes suelos no urbano y advierte de que los cálculos más conservadores muestran que la isla podría albergar 178.252 viviendas y 554.756 personas más, considerando una densidad baja de 3 plazas por vivienda.

Terraferida puntualiza que esto no incluye el suelo urbano consolidado que no ha agotado ni solares ni sus densidades máximas.

A esto se añade hasta dónde puede crecer la planta hotelera mallorquina, que sigue tramitando establecimientos a pesar de las promesas de contención por parte del Govern y la declaración de la presidenta, Marga Prohens, de que "aquí no cabe más gente".

Obtención de suelo

Terraferida recuerda que la Ley 4/2025 de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo aprobada hace unos meses permite edificar el suelo rústico clasificado como Área de Transición, dentro de los siete municipios más poblados de Mallorca.

La entidad recalca que las AT son el suelo rústico que rodea núcleos urbanos, una figura que se concibió "para frenar la expansión urbana y garantizar una reserva de suelo para infraestructuras y equipamientos".

La entidad subraya que la ley aprobada el año pasado "da la vuelta a su función y pueden pasar a edificable con altas densidades de hasta 225 habitantes por hectárea, cifra que duplica los cálculos más conservadores".

El total de hectáreas que pasan a ser edificables sólo con esta normativa es de 1.246.

Terraferida alerta de que "todo este suelo edificable es una bomba demográfica en una isla saturada y con recursos al límite".

Reclama una moratoria urgente que detenga el crecimiento urbanístico y turístico de Mallorca.