La situación se normaliza en Son Espases con 40 pacientes en urgencias esperando a pasar a planta

Unos 40 pacientes están pendientes este viernes en las urgencias del Hospital Universitario Son Espases de pasar a planta, con lo que la situación en este área se normaliza de manera paulatina.

Fuentes hospitalarias han resaltado que se espera que la situación mejore con el paso de las horas después de que las medidas activadas como derivación u hospitalización en domicilio se mantengan vigentes.

Cabe recordar que este jueves, el sindicato de enfermería Satse avisó de un nuevo episodio de saturación tras acumularse hasta 70 pacientes esperando pasar a planta.

Desde el centro hospitalario explicaron que el origen de esta saturación del sistema no son la gripe o las infecciones respiratorias propias de estas épocas del año, sino una elevada concentración de pacientes crónicos.

Estos, explicaron, sufren patologías complejas que requieren que pasen más tiempo ingresados en el centro hospitalario, dificultando el acceso a los nuevos pacientes.

Aunque es una problemática que no se puede arreglar de un día para otro, Son Espases está haciendo una revisión de los pacientes con la intención de aligerar la presión y disponer camas para dar respuesta a los enfermos que requieran de ingreso.

El hospital está valorando la posibilidad de que algunos de ellos puedan estar hospitalizados a domicilio, recibiendo la visita de los médicos en casa, o derivarlos a centros como Sant Joan de Déu, la Cruz Roja o el Hospital General.

También se está valorando si retornar a aquellos pacientes que fueron derivados desde hospitales como los de Inca y Manacor y que su estado haya mejorado lo suficiente. Además, se están reprogramando cirugías.