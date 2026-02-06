Reconocimiento internacional para un estudio de Son Espases sobre el asma grave

Un estudio del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Son Espases sobre la personalización del tratamiento del asma grave a partir de biopsias bronquiales ha sido seleccionado como el artículo con más impacto de 2025 por la revista científica estadounidense 'Chest'.

El estudio 'The role of bronchial biopsy in the predition of response to biologic therapy in severe uncontrolled asthma: a prospective study' aborda una de las cuestiones clave para tratar el asma grave que es cómo anticipar qué pacientes se beneficiarán más de los tratamientos biológicos, según una nota de la Conselleria de Salud.

Estos medicamentos avanzados han revolucionado el tratamiento de la enfermedad, pero para utilizarlos de un modo óptimo hay que elegir adecuadamente a los destinatarios.

La investigación analiza si la información obtenida mediante biopsias bronquiales, que son pequeñas muestras tomadas del interior de los bronquios por broncoscopia, puede ayudar a los especialistas a predecir la respuesta de cada persona a estas terapias.

El trabajo se centra en averiguar si mirando directamente dentro de los bronquios se puede elegir el fármaco biológico más eficaz para cada paciente con asma grave y mal controlada. Este enfoque responde a una medicina más personalizada, con tratamientos mejor ajustados, menos efectos secundarios y un mayor control de la enfermedad.

La revista 'Chest', órgano oficial del American College of Chest Physicians, es una de las publicaciones científicas más influyentes del mundo en neumología, cuidados intensivos y enfermedades respiratorias.

Cada año selecciona, entre miles de artículos publicados globalmente, los que considera más relevantes por su impacto clínico. La inclusión del estudio de Son Espases como artículo de mayor impacto anual en el área de asma sitúa el hospital balear entre los centros internacionales que marcan tendencia y que con sus trabajos contribuyen a mejorar la práctica médica.

Este reconocimiento refuerza la proyección de Son Espases como referente en enfermedades respiratorias y consolida su apuesta por una investigación de calidad al servicio de la salud pública.

La investigación del equipo liderado por el doctor Borja García-Cosío acumula reconocimientos, después de que ya fuera galardonado como la mejor publicación científica de los Premios de Investigación 2025 de Son Espases