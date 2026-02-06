El Parlament balear vuelve a publicar en castellano el boletín oficial 34 años después

El Boletín Oficial del Parlament (Bopib) número 124 se ha publicado este viernes por primera vez en catalán y castellano desde 1992.

Este boletín se ha publicado en formato bilingüe siguiendo el acuerdo de la Mesa del Parlament del 14 de febrero de 2024, modificado por la misma Mesa el día 28 de febrero de 2024, según ha informado la Cámara.

El Bopib es una de las publicaciones oficiales del Parlament balear, junto con el Diario de Sesiones, de acuerdo con el artículo 108.1 del Reglamento y constituye el medio oficial de publicación de los textos y documentos parlamentarios.

De acuerdo con el artículo 110.1 del Reglamento, se publican los textos y los documentos la publicación de los cuales sea requerida por algún precepto de este reglamento, sea necesaria para su conocimiento pertinente o para su tramitación adecuada o sea ordenada por la Presidencia.

Entre 1983 y 1991 se publicó en catalán y castellano y desde 1992 hasta hoy se había publicado sólo en catalán.