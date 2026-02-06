Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida ecotasaCondenados directora IES AndratxBurocracia y control en viviendaInquiokupa Joan MonjoInspección farmaciaAccidente laboral Rafa Nadal Academy
instagramlinkedin

El Parlament balear vuelve a publicar en castellano el boletín oficial 34 años después

Archivo - El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

Archivo - El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. / Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EP

Palma de Mallorca

El Boletín Oficial del Parlament (Bopib) número 124 se ha publicado este viernes por primera vez en catalán y castellano desde 1992.

Este boletín se ha publicado en formato bilingüe siguiendo el acuerdo de la Mesa del Parlament del 14 de febrero de 2024, modificado por la misma Mesa el día 28 de febrero de 2024, según ha informado la Cámara.

El Bopib es una de las publicaciones oficiales del Parlament balear, junto con el Diario de Sesiones, de acuerdo con el artículo 108.1 del Reglamento y constituye el medio oficial de publicación de los textos y documentos parlamentarios.

De acuerdo con el artículo 110.1 del Reglamento, se publican los textos y los documentos la publicación de los cuales sea requerida por algún precepto de este reglamento, sea necesaria para su conocimiento pertinente o para su tramitación adecuada o sea ordenada por la Presidencia.

Noticias relacionadas y más

Entre 1983 y 1991 se publicó en catalán y castellano y desde 1992 hasta hoy se había publicado sólo en catalán.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
  2. La regularización imposible: el registro obligatorio de patinetes eléctricos en la DGT se convierte en una odisea para los usuarios por los bloqueos en la web
  3. Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
  4. Catorce años de la gran nevada en Mallorca: la segunda más importante de la historia
  5. La borrasca Leonardo llega a Mallorca: la Aemet activa alertas por viento ante un cambio radical de tiempo
  6. El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
  7. El PSOE alquila un piso turístico ilegal de Airbnb para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca
  8. El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones

El Parlament balear vuelve a publicar en castellano el boletín oficial 34 años después

El Parlament balear vuelve a publicar en castellano el boletín oficial 34 años después

El PSIB y entidades sociales debaten sobre la regulación de migrantes: "Un hito histórico para avanzar en derechos"

El PSIB y entidades sociales debaten sobre la regulación de migrantes: "Un hito histórico para avanzar en derechos"

Terraferida alerta de que Mallorca ya tiene la misma presión humana en invierno que en agosto de la década de 1990

Terraferida alerta de que Mallorca ya tiene la misma presión humana en invierno que en agosto de la década de 1990

El Consell de Mallorca se reúne con participantes en el programa 'Joves a la Neu'

El Consell de Mallorca se reúne con participantes en el programa 'Joves a la Neu'

El Govern enfría su propuesta de subida de la ecotasa en Baleares: "Puede ser que ya no sea necesario aplicar medidas extraordinarias"

El Govern enfría su propuesta de subida de la ecotasa en Baleares: "Puede ser que ya no sea necesario aplicar medidas extraordinarias"

El Govern replica a la ministra tras aludir al 155 por no aplicar la Ley de Vivienda: "Que se ocupen de lo suyo"

El Govern replica a la ministra tras aludir al 155 por no aplicar la Ley de Vivienda: "Que se ocupen de lo suyo"

El comisario europeo presencia el sistema de subasta del pescado fresco en Mallorca

El comisario europeo presencia el sistema de subasta del pescado fresco en Mallorca

Reconocimiento internacional para un estudio de Son Espases sobre el asma grave

Reconocimiento internacional para un estudio de Son Espases sobre el asma grave
Tracking Pixel Contents