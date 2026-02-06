La OCB acusa a Vox de tener una "agenda bilingüizadora antimallorquina" por volver a publicar el Boletín del Parlament en castellano

Obra Cultural Balear ha cargado contra la decisión de Vox y PP de publicar el Boletín Oficial del Parlament (Bopib) en castellano y catalán después de 34 años publicándose solamente en catalán. A través de la red social X, la entidad ha acusado al partido de Abascal de "imponer su agenda biligüizadora antimallorquina" tras romper un consenso lingüístico de más de tres décadas.

Asimismo, la OCB "lamenta profundamente" que el Partido Popular se halla "dejado arrastrar nuevamente por Vox" en lo que consideran "una croada contra nuestra lengua". Además, han recordado que esta decisión "atenta contra la coherencia de los usos lingüísticos de presidentes del Parlament de su partido: Cristòfol Soler, Pere Rotger, Joan Huguet o Margalida Duran."

La organización también ha querido recordar con una imagen el artículo 6 de la Llei de normalització lingüística, que apunta: "el catalán, como lengua propia de la comunidad autónoma de las Illes Balears, lo es también del Govern autónomo, del Parlament y de los Consells insulars".