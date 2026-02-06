Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida ecotasaCondenados directora IES AndratxInquiokupa Joan MonjoInspección farmaciaAccidente laboral Rafa Nadal AcademyConsell IA
instagramlinkedin

La OCB acusa a Vox de tener una "agenda bilingüizadora antimallorquina" por volver a publicar el Boletín del Parlament en castellano

El Bopib llevaba 34 años sin publicarse en castellano

El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, el pasado miércoles en Palma.

El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, el pasado miércoles en Palma. / Manu Mielniezuk

Ariadna Pons

Ariadna Pons

Obra Cultural Balear ha cargado contra la decisión de Vox y PP de publicar el Boletín Oficial del Parlament (Bopib) en castellano y catalán después de 34 años publicándose solamente en catalán. A través de la red social X, la entidad ha acusado al partido de Abascal de "imponer su agenda biligüizadora antimallorquina" tras romper un consenso lingüístico de más de tres décadas.

Asimismo, la OCB "lamenta profundamente" que el Partido Popular se halla "dejado arrastrar nuevamente por Vox" en lo que consideran "una croada contra nuestra lengua". Además, han recordado que esta decisión "atenta contra la coherencia de los usos lingüísticos de presidentes del Parlament de su partido: Cristòfol Soler, Pere Rotger, Joan Huguet o Margalida Duran."

Noticias relacionadas y más

La organización también ha querido recordar con una imagen el artículo 6 de la Llei de normalització lingüística, que apunta: "el catalán, como lengua propia de la comunidad autónoma de las Illes Balears, lo es también del Govern autónomo, del Parlament y de los Consells insulars".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
  2. La regularización imposible: el registro obligatorio de patinetes eléctricos en la DGT se convierte en una odisea para los usuarios por los bloqueos en la web
  3. Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
  4. Catorce años de la gran nevada en Mallorca: la segunda más importante de la historia
  5. La borrasca Leonardo llega a Mallorca: la Aemet activa alertas por viento ante un cambio radical de tiempo
  6. El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
  7. El PSOE alquila un piso turístico ilegal de Airbnb para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca
  8. El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones

El Consell anuncia un trámite digital para el intercambio entre particulares de plazas turísticas en Mallorca

El Consell anuncia un trámite digital para el intercambio entre particulares de plazas turísticas en Mallorca

La OCB acusa a Vox de tener una "agenda bilingüizadora antimallorquina" por volver a publicar el Boletín del Parlament en castellano

La OCB acusa a Vox de tener una "agenda bilingüizadora antimallorquina" por volver a publicar el Boletín del Parlament en castellano

El Parlament balear vuelve a publicar en castellano el boletín oficial 34 años después

El Parlament balear vuelve a publicar en castellano el boletín oficial 34 años después

Tres nuevos jueces con destino en Baleares juran su cargo

Tres nuevos jueces con destino en Baleares juran su cargo

El PSIB y entidades sociales debaten sobre la regulación de migrantes: "Un hito histórico para avanzar en derechos"

El PSIB y entidades sociales debaten sobre la regulación de migrantes: "Un hito histórico para avanzar en derechos"

Terraferida alerta de que Mallorca ya tiene la misma presión humana en invierno que en agosto de la década de 1990

Terraferida alerta de que Mallorca ya tiene la misma presión humana en invierno que en agosto de la década de 1990

El Consell de Mallorca se reúne con participantes en el programa 'Joves a la Neu'

El Consell de Mallorca se reúne con participantes en el programa 'Joves a la Neu'

El Govern enfría su propuesta de subida de la ecotasa en Baleares: "Puede ser que ya no sea necesario aplicar medidas extraordinarias"

El Govern enfría su propuesta de subida de la ecotasa en Baleares: "Puede ser que ya no sea necesario aplicar medidas extraordinarias"
Tracking Pixel Contents