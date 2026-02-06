La borrasca Leonardo se retira, pero Marta toma el relevo y agita el fin de semana en Mallorca

Mallorca encara un fin de semana marcado por el “relevo” entre borrascas. Este viernes la isla continúa bajo la influencia de Leonardo, ya en retirada, mientras que Marta, nombrada por el servicio meteorológico portugués (IPMA), se acerca desde el Atlántico y sus efectos comenzarán a notarse en la isla a partir del sábado, con cielos más cerrados, precipitaciones intensas y viento muy fuerte, especialmente entre la noche del sábado y el domingo.

Ante este escenario, la Agencia Estatal de Meteorología mantendrá la isla en alerta por mala mar los próximos días, con nivel máximo naranja previsto para este viernes. El sábado y el domingo el aviso será amarillo por mala mar y rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora.

Los últimos coletazos de Leonardo

La borrasca Leonardo dará sus últimos coletazos este viernes en Mallorca, con el viento como protagonista, que soplará moderado del oeste y suroeste, con intervalos de fuerte. La Aemet pone el foco en el temporal costero y en la mar que irá bajando de gruesa a muy gruesa hacia marejada o fuerte marejada con el paso de las horas, y que mantendrá en alerta naranja todo el litoral sur y del levante de la isla.

Los cielos se mantendrán poco nubosos o despejados, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, si bien las máximas pueden bajar ligeramente.

Llega Marta y el tiempo empeora

El sábado seguirá la circulación atlántica con Leonardo todavía en el entorno, pero con el acercamiento de Marta desde el oeste. En Mallorca, la Aemet prevé intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil, aunque la situación cambia al final del día: por la noche aumentará a cielo cubierto con lluvias.

En cuanto al viento, el pronóstico es claro: moderado del oeste y suroeste con intervalos de fuerte y rachas de hasta 70 km/h. Con este tipo de flujo, lo habitual es que vuelvan a complicarse las condiciones en el litoral, con mar alterada y dificultades para la navegación.

A nivel general, la Aemet también destaca que Marta dejará precipitaciones muy abundantes en el sur peninsular, además de temporal marítimo y rachas muy fuertes en amplias zonas del este, un contexto que ayuda a explicar el repunte del viento previsto en Baleares.

Domingo de lluvias

El día más inestable se espera que sea el domingo. Mallorca amanecerá con cielos cubiertos que, durante la mañana, tenderán a abrirse hacia intervalos nubosos. Pese a que las precipitaciones más intensas se esperan durante la madrugada del domingo, la Aemet no descarta que, a lo largo de la mañana, puedan regegistrarse chubascos ocasionales que, de forma puntual, podrían venir acompañados de tormenta e incluso de granizo pequeño.

Las temperaturas apenas variarán y el viento soplará moderado del suroeste con intervalos de fuerte, girando por la tarde a oeste y noroeste, un cambio que suele venir acompañado de una sensación térmica más fresca y mar todavía movida.