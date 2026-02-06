Los jóvenes son los que más bajas se cogen en Baleares, pero de menor duración

Los empresarios llevan tiempo denunciando un creciente absentismo laboral injustificado, entre ellos los hoteleros que en la reciente feria turística Fitur volvían a incidir en que hay "profesionales del absentismo" que acumulan bajas, además de su elevado coste para el Estado y las empresas, mientras los sindicatos van a la gresca defendiendo a los trabajadores. Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que evalúa el gasto público en incapacidad temporal en España y en el que critica “una deficiencia estructural” en su gestión, muestra patrones que se repiten, entre ellos que los jóvenes son los que más bajan se cogen, aunque sean de menor duración.

Esta es una de los datos que revela un estudio sobre la incapacidad temporal que forma parte del Spending Review (revisión de gasto) 2022-2026. Las bajas laborales representan el segundo mayor gasto de la Seguridad Social, con un desembolso de 16.500 millones de euros en 2024, solo superado por las pensiones.

El impacto de las bajas en Baleares refleja que la incidencia de la incapacidad temporal entre los isleños (incluyendo contingencias comunes y de origen profesional) es del 40 por cada 1.000 afiliados con una media de 34 días. La comunidad ocupa el cuarto lugar entre las comunidades con más bajas, por detrás de Navarra (56,4 por cada 1.000 afiliados), Cataluña (51,9) y País Vasco (45,9).

La “deficiencia estructural” de la que alerta la Airef radica en que, por un lado, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), el responsable de asumir el gasto, delega la decisión clínica sobre la concesión de las bajas en los médicos de atención primaria. Y esta separación entre autoridad clínica y responsabilidad financiera se ve “agravada” por la organización autonómica del sistema sanitario español en 17 servicios de salud, lo que deriva en que las incapacidades se prolonguen por falta de supervisión y seguimiento.

Este diagnóstico, alerta el organismo, se produce cuando la incidencia de las bajas por contingencias comunes ha aumentado cerca de un 60 % entre 2017 y 2024, y su duración media ha incrementado en las patologías de mayor gasto público —en particular los trastornos mentales y las enfermedades musculoesqueléticas—, en un contexto de deterioro de las listas de espera en el sistema de salud. Además de que creció la demanda asistencial tras la pandemia de la COVID-19.

Efecto de la reforma laboral de Sánchez

La Airef también pone en solfa el enfoque cada vez “más garantista" desde 2018 coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, que “ha revertido restricciones previas y ampliado la protección económica” durante las bajas, además de “el papel relevante de los convenios colectivos en esta mayor generosidad”. En muchos casos se llega a equiparar la prestación durante la incapacidad con el salario habitual, destaca la institución tras analizar los convenios mediante técnicas de inteligencia artificial.

También achaca un incremento del 30 % en la probabilidad de empezar una incapacidad temporal a la reforma laboral de 2021 que trajo mayor estabiliad con el paso de los contratos temporales a los indefinidos

Otro dato que revela la Airef es que hay una "elevada concentración de episodios en un grupo reducido de trabajadores con bajas reiteradas junto con una progresiva concentración en duraciones muy cortas, que no generan gasto directo para la Administración pública, pero trasladan de forma creciente los costes a las empresas". Como vienen denunciando los empresarios de Baleares.

Así, el organismo señala que un 25 % de personas concentran el 55 % de las incapacidades temporales y es más común en empresas grandes.

La edad importa

Atendiendo solo a la incidencia de la incapacidad temporal por contingencias comunes (excluyendo las bajas de origen profesional), sobre cuyo aumento advierte la institución, en Baleares se observa que a partir de la pandemia en 2020 va creciendo la tasa de incidencia, al pasar de 22,31 por cada 1.000 afiliados a 35,81 en 2024. La comunidad autónoma supera la media nacional, con una incidencia de 33,86.

La herramienta de la Airef muestra que entre los jóvenes de las islas de entre 25 y 35 años se eleva la incidencia a 43,94, aunque sus bajas son las más cortas, no llegan a 19 días.

Según se incrementa la edad baja la incidencia, pero los trabajadores sénior están más días incapacitados. Entre los que tienen entre 35 y 45 años la tasa es del 34,13 y 30 días de duración; de 45 a 55 años baja a 29 la incidencia y suben los días a 44, mientras que en la franja de 55-65 años es de 30,46 y de 67 días.

Las dolencias, huesos, articulaciones y músculos

Otro dato que revela la Airef son las principales causas de las incapacidades temporales. Entre las bajas por contingencia común priman en el archipiélago en primer lugar las enfermedades músculo esqueléticas: las dolencias en huesos, articulaciones y músculos son las más comunes (incidencia de 7,13), con 61 días de baja de media. Siguen las infecciosas (6,58 y 3,6 días), respiratorias (5,82 y 8,37 días), digestivas (3,23 y 21,35 días), mentales (3,15 y 61,67 días) y las lesiones (2,9 y 50,78 días).