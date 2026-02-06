El Govern tira 16 mil euros en Vivienda

La obligación del Govern es aportar soluciones y no dictámenes sobre el desastre de la Vivienda de su competencia. Por deformación profesional, el docente universitario y conseller José Luis Mateo encarga al también profesor Sergio Nasarre un peritaje de parte sobre el «impacto», que debería ser «presunto impacto», de la inexistente limitación de alquileres. Cómo se puede adivinar el efecto de una medida que no se ha adoptado.

Mateo oculta el precio del contrato, obligando pues a desvelar aquí que el coste se eleva a 15.519 euros con IVA. Se adjudicó en junio a la Fundació URV, siglas de la Universitat Rovira i Virgili. Las conclusiones coinciden casualmente con la decisión previa del Govern de no atender a la Ley de Vivienda Estatal del PSOE.

El Govern ha tirado 16 mil euros en un «informe» con conclusiones que Nasarre, catedrático de prestigio indiscutible, ha expandido antes gratuitamente y sin necesidad de contratos. Mateo no necesitaba ayer a los micrófonos amigos, porque su profesor contratado exponía el mes pasado en ‘El Mundo’ un imperativo «que pare toda esta vorágine legislativa, de intrusismo en el mercado, dejen los controles de precios que no funcionan en ningún sitio, tampoco en Cataluña. Aquí es un completo desastre la oferta y han subido los alquileres». Coincide curiosamente con el estudio de 16 mil euros del Govern.

En la misma entrevista, y en línea con el informe pagado, se señala que «los okupas, los inquiokupas, la dificultad de desalojo... todo ha generado un caldo de inseguridad jurídica». Nasarre insiste en el «caos total, mientras sigan amenazando con amparar la okupación». Por lo que se ve, posee una perspectiva tan cualificada como predispuesta en contra de un Gobierno que en su área de expertise, «están engañando, básicamente».

No se trata pues de plantearle a Mateo qué habría hecho si un «informe» universitario le aconsejara la limitación de alquileres, porque no existía la mínima posibilidad de que eso ocurriera.