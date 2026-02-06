El Govern replica a la ministra tras aludir al 155 por no aplicar la Ley de Vivienda: "Que se ocupen de lo suyo"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, aseguraba este miércoles que, de ser posible, le "encantaría aplicar un 155 en la Comunidad de Madrid", por negarse a aplicar la Ley de Vivienda estatal que permite declarar zonas tensadas y topar los precios del alquiler. Durante una entrevista con TVE emitida este miércoles, Rodríguez también se mostró muy crítica contra las comunidades gobernadas por el PP que a día de hoy siguen negándose a aplicar dicha Ley. Este viernes, el vicepresidente del Govern y conseller de Hacienda, Antoni Costa, ha respondido a las amenazas de la ministra dejando clara la postura del Govern: "Que se ocupen de lo suyo. No vamos a aplicar medidas que perjudican a los ciudadanos de Baleares".

El vicepresidente del Ejecutivo, tras ser preguntado por el tema durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, se ha mostrado muy crítico con las palabras pronunciadas por Rodríguez y ha recordado que "no es la primera vez que el Gobierno de España amenaza al Govern de Marga Prohens". Costa se ha apoyado en el informe realizado por expertos presentado ayer por el Govern, en el que se aseguraba que de limitarse los precios del alquiler caería la oferta, para justificar, entre otras razones, su decisión de adherirse a la Ley de Vivienda. "El documento pone de manifiesto, no porque yo lo diga, que aplicar un tope es perjudicial para aquellos que quieren acceder a una vivienda", ha dicho.

La aplicación de la Ley, ha explicado Costa, supondría en el archipiélago "una reducción de la oferta" que encarecería el precio por metro cuadrado de las viviendas. "El centralismo jacobino del Gobierno es inaceptable. Tienen que entender que las competencias que tiene el Govern las ejercerá como crea conveniente y como votaron los ciudadanos en 2023. No sé cómo explicarles que es inaceptable que se nos amenace de esta forma", ha criticado el vicepresidente.

Costa ha instado además al Ejecutivo de Pedro Sánchez a "ejercer sus competencias" en temas, por ejemplo, como la falta de policías que tiene Baleares: "¿Por qué no ponen más policías en las islas? Vendría bien que fuesen ellos los que ejercieran sus competencias y nos dejasen tranquilos a nosotros con las nuestras".

También ha criticado las implicaciones de la Ley de Vivienda de la ministra Isabel Rodríguez, por la que el Govern llegó a elevar un recurso al Tribunal Constitucional. "¿Alguien se puede llegar a creer que si el Gobierno creyese que topar los precios es una medida eficaz no lo habría hecho ya?, ha ironizado, para sentenciar: "Los técnicos avalan la no aplicación de la Ley, por eso no lo hemos hecho ni lo haremos, ni con un 155 ni con nada".