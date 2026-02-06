El Govern enfría su propuesta de subida de la ecotasa en Baleares: "Puede ser que ya no sea necesario aplicar medidas extraordinarias"

El Govern aseguró que defendería una subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) o ecotasa en la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad, y así lo hará durante la sesión prevista para la semana que viene. Sin embargo, tal y como ha explicado Antoni Costa, vicepresidente y conseller de Hacienda, el Ejecutivo autonómico matiza y enfría su apoyo a la media, pues ya no la considera tan necesaria. Según ha argumentado Costa durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el ínfimo aumento de un 0,7% en la llegada de turistas durante la temporada alta del año pasado, junto al descenso del índice de presión humana y al incremento del gasto por visitante registrados durante julio y agosto de 2025 en Baleares, reducen la necesidad y la urgencia de aplicar una propuesta ya anunciada por la presidenta Marga Prohens en 2024.

La ausencia del PSIB en el Pacto por la Sostenibilidad no alterará los planes del Govern. El incremento de la ecotasa se mantendrá sobre la mesa, tal y como ha confirmado el vicepresidente autonómico, y será uno de los temas que el Ejecutivo abordará junto a sindicatos y patronales. "Nos comprometimos a defenderla, aunque el Govern admite que se vislumbraba una mayor necesidad de esta medida. Una cosa no es incompatible con la otra", ha defendido Costa.

Las previsiones turísticas que hace un año manejaba el Govern situaban la subida de la ecotasa como una medida adecuada para el Ejecutivo autonómico. Sin embargo, y pese a que, tal y como ha explicado Costa, seguirán llevando la propuesta a la Mesa, las "políticas de contención" aplicadas esta legislatura alteraron los resultados de 2025 y las previsiones de este 2026 convirtiendo el incremento de la ecotasa en una medida ahora más alejada de las intenciones de los de Marga Prohens. Aún así, Mallorca alcanzó de nuevo un máximo histórico en 2025: superó 13,5 millones de visitantes, son 167.683 más que el año anterior. Su gasto fue de 16.867 millones de euros, un 4,3 % más respecto a 2024.

Costa se ha referido a la desestacionalización del sector como una de las claves del crecimiento más en valor que en volumen que está experimentando el archipiélago y como uno de lo motivos que disminuye, para el Govern, la necesidad de subir el ITS: "En temporada baja el crecimiento es de un 10%. La presión humana fue inferior en 2025 que en 2024. Se ha puesto de manifiesto que el hecho de que vengan más turistas en temporada media-baja no genera ningún problema; al contrario, genera un beneficio. Los problemas de saturación solo se producen en temporada alta".

El vicepresidente del Ejecutivo ha puesto como ejemplo la temporada de Ibiza. "Cayeron las pernoctaciones y se aumentó el gasto. Sin congestionar más, el gasto turístico creció", ha explicado.

En este contexto, defendiendo Costa que "las políticas de contención están dando resultados" y sin la intención de "llegar a los niveles altos de saturación todo el año", el Govern se verá obligado a defender en la Mesa una propuesta "extraordinaria" que, consideran, "puede ser que ya no sea necesaria".