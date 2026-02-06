Cortada la carretera entre Génova y Calvià por la caída de un árbol debido al viento de la borrasca Leonardo

La carretera que conecta Génova y Calvià permanece cortada a la altura del kilómetro 8 tras la caída de un pino de grandes dimensiones sobre la calzada, como consecuencia del temporal de viento que sacude Mallorca este viernes por la influencia de la borrasca Leonardo.

El Consell de Mallorca ha informado del corte a través de sus perfil oficial de X y ha señalado que operarios de los servicios de conservación de carreteras ya están actuando en la zona para retirar el árbol y restablecer la circulación lo antes posible.

Mallorca sigue bajo los efectos de Leonardo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene para hoy avisos por fenómenos costeros en Baleares y prevé para este viernes en Mallorca viento moderado del oeste y suroeste, con rachas que pueden ser fuertes, sobre todo en zonas expuestas.

Noticias relacionadas

En cuanto al cielo, se esperan intervalos poco nubosos durante gran parte del día, con tendencia a aumentar la nubosidad por la tarde. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero descenso respecto a jornadas anteriores.s u obstáculos en la vía) vinculadas al temporal.