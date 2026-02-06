Cortada la carretera entre Génova y Calvià por la caída de un árbol debido al viento de la borrasca Leonardo
La carretera que conecta Génova y Calvià permanece cortada a la altura del kilómetro 8 tras la caída de un pino de grandes dimensiones sobre la calzada, como consecuencia del temporal de viento que sacude Mallorca este viernes por la influencia de la borrasca Leonardo.
El Consell de Mallorca ha informado del corte a través de sus perfil oficial de X y ha señalado que operarios de los servicios de conservación de carreteras ya están actuando en la zona para retirar el árbol y restablecer la circulación lo antes posible.
Mallorca sigue bajo los efectos de Leonardo
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene para hoy avisos por fenómenos costeros en Baleares y prevé para este viernes en Mallorca viento moderado del oeste y suroeste, con rachas que pueden ser fuertes, sobre todo en zonas expuestas.
En cuanto al cielo, se esperan intervalos poco nubosos durante gran parte del día, con tendencia a aumentar la nubosidad por la tarde. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero descenso respecto a jornadas anteriores.s u obstáculos en la vía) vinculadas al temporal.
- Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
- La regularización imposible: el registro obligatorio de patinetes eléctricos en la DGT se convierte en una odisea para los usuarios por los bloqueos en la web
- Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
- Catorce años de la gran nevada en Mallorca: la segunda más importante de la historia
- La borrasca Leonardo llega a Mallorca: la Aemet activa alertas por viento ante un cambio radical de tiempo
- El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
- El PSOE alquila un piso turístico ilegal de Airbnb para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca
- El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones