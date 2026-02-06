El Consell de Mallorca se reúne con participantes en el programa 'Joves a la Neu'

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, ha presentado este viernes a unos 80 jóvenes el programa 'Joves a la Neu', con ocasión de una sesión informativa previa a este viaje de ocio a Andorra, ha informado la institución en un comunicado.

El encuentro ha servido para detallar el itinerario y el funcionamiento de la estancia en el Principado, así como para resolver dudas logísticas antes de la salida.

Fuster ha aprovechado la reunión para avanzar parte de las iniciativas que la dirección insular de Juventud desarrollará este año.

Las actividades expuestas están dirigidas a jóvenes de entre 18 y 30 años, el mismo perfil que participa en 'Joves a la Neu'.

Entre las propuestas figuran los programas 'Guirigall Prix', 'Multiaventura', la ruta juvenil por el Camí de Cavalls, 'Endinsa’t en les teves emocions' y 'la Ruta jacobea para jóvenes', además de iniciativas deportivas como un torneo juvenil de pádel.

El conseller ha comentado que estas acciones se enmarcan dentro del futuro Plan Insular de Juventud, que se desarrollará a lo largo de 2026.