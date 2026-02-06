El Consell anuncia un trámite digital para el intercambio entre particulares de plazas turísticas en Mallorca

El conseller insular de Turismo deConsell de Mallorca, Guillem Ginard, ha presentado este viernes un nuevo trámite digital para el intercambio entre particulares de plazas turísticas de viviendas objeto de comercialización turística. Ginard y la directora insular de Turismo para la Oferta y la Calidad, Clara del Moral, han presentado el trámite a la gerente de la patronal del alquiler vacacional Habtur, Maria Gibert, y el presidente de la Federación Balear de Viviendas Turísticas, Miquel Cifre.

El intercambio de plazas ente terceros generó hace unos meses crispación en la Asociación de Viviendas Turísticas de Baleares (Habtur). Entonces, usuarios denunciaban que sus procesos llegaban a alargarse cuatro meses sin llegar a resolver los expedientes, criticando que Turismo "mareaba" a los solicitantes. La relación entre la patronal del alquiler turístico y el departamento entonces dirigido por José Marcial Rodríguez se tensó a causa de estos incidentes.

Ahora, el objetivo del nuevo trámite, según ha indicado la institución insular en un comunicado, es agilizar y facilitar este proceso, que ya puede hacerse mediante un procedimiento específico en la Sede Electrónica del Consell.

Ginard ha explicado que hasta ahora, los interesados en solicitar este trámite tenían que hacerlo mediante el registro general de la institución. A partir de ahora, con esta nueva iniciativa del Consell, lo podrán hacer de forma más ágil y sencilla, tan solo accediendo a la Sede Electrónica de la institución insular.

El nuevo trámite permite comunicar la baja definitiva de manera voluntaria de plazas de viviendas objeto de comercialización turística que hayan sido adquiridas de manera onerosa y no provisional, así como la intención de transmitirlas a una tercera persona o destinarlas a otra vivienda de la persona interesada.