El comisario europeo presencia el sistema de subasta del pescado fresco en Mallorca

El comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, ha madrugado esta mañana al mostrar su interés en visitar la lonja de pescado de Palma. Esta visita se ha realizado a las cinco de la madrugada, que es la hora en la que comienza la subasta de las especies capturadas. El comisario ha estado acompañado por el conseller, Joan Simonet, por la secretaria general de Pesca del Ministerio, Isabel Artime, y por el director general, Antoni Grau.

La visita ha consistido en un recorrido las instalaciones de la lonja y ha supuesto una oportunidad única para presenciar de cerca y en directo el funcionamiento de la subasta al estilo holandés. El comisario, según han señalado algunos asistentes, se ha mostrado especialmente interesado por el pescado local y por la calidad de las capturas que cada día entregan los pescadores de Mallorca en la lonja, para su pesaje, control y posterior venta.

Tras la visita a esta instalación de control el comisario ha mantenido una reunión con un grupo de pescadores. Han querido trasmitirle a Kadis sus inquietudes ante la aplicación del nuevo reglamento europeo de control de capturas. Los profesionales consideran que esta norma, de obligado cumplimiento, debería tener en cuenta la insularidad, sobre todo teniendo en cuenta que una realidad que condiciona la actividad económica y define una realidad muy distinta a otras zonas del Mediterráneo.

El comisario ha conversado con los pescaderos de Pere Garau / .

Los pescadores creen que no se les puede obligar a declarar las capturas con cuatro horas de antelación a la entrada al puerto, ya que a esa hora todavía continúan faenando. Los profesionales también denuncian los cambios constantes de la normativa que se aprueba desde Bruselas. Ante este escenario, el sector le trasladó al comisario europeo que se impulse un reglamento “claro y estable”, de tal manera que la norma establezca los días de pesca definidos, con lo que se garantizará el futuro del sector.

En esta visita temprana los pescadores también le mostraron al comisario las redes y artes de pesca que utilizan las barcas profesionales. También le han detallado el horario que se realiza, para que el comisario se marche con un amplio conocimiento del sector en Baleares.

Tras abandonar la lonja, la comitiva se ha desplazado al mercado de Pere Garau. Kadis ha realizado un recorrido por la zona y ha tenido la oportunidad de conversar con los pescaderos, que le han explicado los productos más solicitados y también le han detallado las diferencias que ofrece el producto local y el marisco que se captura en aguas de Baleares. Los vendedores también le han informado sobre la preocupación que tienen por la reducción del producto local que llega al mercado, debido a las restricciones de pesca. De hecho, muchos puestos no abren las puertas durante algunos días de la semana.

El comisario ha realizado una visita completa de Pere Garau / .

Los responsables de la Conselleria pretendían que esta visita a Mallorca del comisario europeo sirviera para que conociera en profundidad toda la cadena del producto pesquero local. Es decir, desde la captura del pescado, seguido de la subasta y terminando en la comercialización. Un proceso que supone superar las dificultades diarias que sufre el sector.

El conseller Simonet se ha mostrado muy satisfecho con la visita de Kadis y ha agradecido el interés que ha mostrado por conocer el sector pesquero balear. El Govern le ha pedido al comisario que tenga en cuenta la realidad insular al aplicar las normas que tiene que cumplir el sector, reiterándole que en Baleares se desarrolla una política de cogestión, es decir, las decisiones se adoptan tras escuchar la posición de los profesionales, en este caso los pescadores. Simonet ha insistido que este modelo también favorece la sostenibilidad de las especies. “El comisario nos ha expresado su satisfacción por estos dos días de visita, por haber podido conocer nuestra realidad y nos ha trasladado su compromiso de escuchar y analizar las reivindicaciones del sector para que las normativas europeas estén alineadas con las necesidades reales de la pesca en Baleares”.