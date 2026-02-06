Armengol advierte del «drama» que supone derogar la ley

La secretaria general del PSIB y presidenta del Congreso, Francina Armengol, advirtió ayer en Palma del «drama» que, a su juicio, supone la derogación de la ley de memoria democrática de las Islas Balears impulsada por Vox y que contará con el apoyo del PP.

Durante un acto político, Armengol se refirió a la intención de Vox y PP de «borrar» la historia y «la lucha» que tuvo lugar en España y en Balears «por la democracia» durante la Guerra Civil.

«Todos sabemos quién murió en este conflicto y quién fue fusilado y sacrificado para lograr una democracia como la que ahora vivimos; quieren borrar la historia vivida», denunció Armengol en su intervención en una mesa redonda sobre ‘La paz en la era de los autoritarismos’.

Según la presidenta del Congreso, Vox y PP pretenden «cambiar la propia historia» de España y de Baleares. A pesar de ello, y de la derogación de esta ley que ella misma impulsó como presidenta del Govern balear, aseguró que «no lo conseguirán».

Recordó además que la ley estatal de memoria histórica continuará vigente.

Armengol criticó a «esta gente que no tiene dignidad» frente a las víctimas del franquismo que «continúan enterradas en las cunetas de nuestras carreteras».

«Por ellos, por todas las víctimas, nosotros seguiremos dando la cara, porque son parte de nuestra historia como pueblo», garantizó la líder socialista.