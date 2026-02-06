Aquateam Balear impulsa la hostelería "residuo cero" en Mallorca eliminando el plástico en el sector HORECA

La hostelería de Baleares ya no solo compite en servicio y sabor; ahora, la sostenibilidad es el factor que marca la diferencia en la cuenta de resultados y en la percepción del cliente. En esta transición hacia un modelo más responsable, Aquateam Balear se ha erigido como la pieza fundamental para que hoteles, restaurantes y cafeterías resuelvan su mayor desafío: la gestión eficiente de un recurso escaso y complejo como el agua en las islas. Es uno de los proveedores estrella en lo referente al tratamiento de agua, y estará en la feria de HORECA en el stand XXX el próximo 9, 10 y 11 de febrero en el Velòdrom de les Illes Balears.

Aquateam Balear estará en la feria HORECA del 9 al 11 de febrero en el Velòdrom de les Illes Balears. / TxemaOliver.es

La materia prima invisible de la gastronomía

Aunque a menudo pase desapercibida, el agua es el ingrediente más utilizado en cualquier cocina profesional. Desde el café del desayuno hasta el hielo de un combinado nocturno, su pureza determina el éxito del producto final.

"Muchos hosteleros se esfuerzan en comprar el mejor producto local, pero olvidan que si el agua tiene exceso de cal o sabor a cloro, están arruinando un buen café o la textura de un guiso", explica Javier Pérez, gerente de Aquateam Balear. "Nuestras soluciones de ósmosis inversa garantizan que el chef trabaje con un agua de mineralización débil que potencia los sabores".

HappyAgua: El fin de la tiranía del plástico

El sistema HappyAgua se ha convertido en el producto estrella para el sector. Este modelo permite a los restaurantes producir su propia agua filtrada (fría, natural o con gas) y servirla en elegantes botellas de vidrio personalizadas.

El sistema HappyAgua permite a los restaurantes producir su propia agua filtrada (fría, natural o con gas) y servirla en elegantes botellas de vidrio personalizadas. / TxemaOliver.es

Los beneficios que destaca la empresa son triples: por un lado sostenibilidad real, ya que se eliminan miles de envases de plástico de un solo uso, reduciendo drásticamente la huella de carbono del establecimiento. Otra ventaja es la logística simplificada: "Hemos visto casos donde el restaurante libera hasta un 15% de su espacio de almacén al dejar de estocar palés de agua. Eso, en locales del centro de Palma o zonas turísticas donde el metro cuadrado es oro, es un ahorro directo", señalan desde Aquateam. En esta línea va también la rentabilidad: el coste por litro de agua tratada es infinitamente inferior al del agua embotellada, lo que permite amortizar los equipos en tiempos récord.

Escudo protector para la maquinaria

Además de estas ventajas, hay otro factor que no se tiene en cuenta en muchos negocios del sector HORECA: la dureza del agua en Mallorca. Es, sin duda, el enemigo silencioso de las cafeteras, hornos de vapor y lavavajillas. La acumulación de cal no solo provoca averías costosas, sino que dispara el consumo energético de los aparatos.

Pero Aquateam no solo vende equipos; vende un compromiso con el territorio. La empresa cuenta con las certificaciones ISO 14064 (Huella de Carbono) e ISO 14046 (Huella Hídrica), lo que garantiza que su actividad impacta de forma mínima en el entorno balear.

Para asegurar que los negocios nunca se detengan, su Servicio de Mantenimiento Premium ofrece una red de asistencia técnica rápida y local. "Nuestra filosofía es el Km0. Somos de aquí, conocemos el agua de cada municipio y estamos al lado del cliente cuando nos necesita. En hostelería, una cafetera parada un sábado por la mañana es una tragedia, y nosotros estamos ahí para que eso no ocurra", concluye Javier Pérez.

Con esta visión integral, Aquateam Balear no solo mejora el agua de Mallorca, sino que ayuda a construir una industria hostelera más robusta, limpia y preparada para los retos del siglo XXI.