El turismo no decrece en Mallorca: vinieron 167.000 viajeros más en 2025

La Mallorca turística otra vez alcanzó un máximo histórico en 2025: superó 13,5 millones de visitantes, son 167.683 más que un año antes, suben un 1,35 %. Su gasto fue de 16.867 millones de euros, un 4,3 % más. La isla sigue de enhorabuena: crece más el dinero que dejan los viajeros.

Sin embargo, se contrae tanto el ritmo de llegadas como el gasto, la actividad turística se va reordenando después del bum que llegó tras la pandemia y porque los bolsillos de los viajeros se resienten.

La desafección del turismo doméstico va en aumento. Baleares recibió 3,3 millones de viajeros residentes en otras comunidades autónomas, caen un 2,3 %. Los visitantes internacionales siguen al alza, superaron los 15,7 millones, con un incremento del 2,6 %, pero hay una caída de más de tres puntos porcentuales. El turismo alemán cierra el año en negativo, con 1,8 % menos y su gasto congelado. El británico también cae un 0,45 %, aunque crece su desembolso un 44 %. Así se desprende de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Estadística de las Illes Balears, organismo que incluye los del turismo nacional, según se ha conocido esta semana.

A Baleares han venido más de 19 millones, un 1,7 % más (318.000 viajeros). Gastaron en total 23.406 millones de euros, un 4,7 % más. El turismo nacional dejó en el archipiélago 2.348 millones y los extranjeros, 21.057 millones.

Mientras, España se queda con 96,8 millones de viajeros internacionales, con un crecimiento del 3,2 %, y un gasto de 134.712 millones de euros, que sube el 6,8 % respecto a 2024. Reino Unido (+3,7 %), Francia (-1 %) y Alemania (+0,6 %) son los tres principales países emisores de turistas.

Segunda en viajeros, tercera en gasto

Baleares es la segunda comunidad que más turistas extranjeros recibió, por detrás de Cataluña (20,1 millones, +0,6 %) y por delante de Canarias (15,7 millones, +3 %). En gasto internacional con 21.058 millones (+5,2 %, mil millones más que en 2024), ocupa al tercer puesto, pero el archipiélago atlántico con el mismo número de viajeros adelanta a la comunidad balear, con 24.431 millones, son 3.373 millones más.

Para el socio responsable de Turismo de KPMG en España, Fernando Martínez, el incremento del gasto en las islas es «muy positivo si se pone en relación con el número de pernoctaciones, que se mantiene prácticamente idéntico respecto de visitantes extranjeros y se reduce en los nacionales». «El aumento de gasto significa que con un número muy similar de pernoctaciones se ha conseguido elevar el gasto total, mostrando que el esfuerzo por incrementar precios refuerza el modelo de valor sobre volumen», dice Martínez, también socio responsable de KPMG Abogados en Baleares.

La comunidad cerró 2025 con 118.560.434 pernoctaciones, con una disminución del 0,94 %. En Mallorca apenas subieron un 0,18 % (cerca de 86,5 millones; la bajada viene por el turismo nacional), en Menorca crecen un 2,6 % (11,7 millones) y en Ibiza y Formentera se redujeron un 7 %, con batacazo del mercado doméstico (-11 %) y menos del extranjero (casi menos 6%).

Continúa imparable el acortamiento de los viajes, la estancia media de los turistas en las islas fue de 6,22 noches, baja un 2,6 %.

Tres efectos

Martínez observa «tres efectos» en los mercados emisores en Baleares. El turismo británico se beneficia de la fuerza de la libra y disfruta «la sensación de seguridad en las islas». Achaca la disminución del turismo alemán a «su situación económica y la incertidumbre del riesgo de recesión». Y el turismo nacional «si ve incrementado el precio opta o por destinos más baratos y cercanos en la península» y si coge un avión prefiere «destinos más lejanos que prácticamente igualan el coste». Las islas, además de a los residentes, ahuyentan a los españoles que salen de vacaciones.

En otro orden, Baleares ha dejado atrás un diciembre en el que con menos turistas (284.000, - 3 %) y pernoctaciones (-13,6 %) el gasto subió un 2,7 %.

Sube un 14 % los visitantes de Mallorca que pernoctaron en casas de amigos, familiares o en la oferta ilegal

Y en cuanto dónde pernoctan los viajeros, 2025 se va dejando claro que ha sido un buen año para el alquiler turístico, creció casi un 15 % este tipo de alojamiento en la comunidad y cerca del 22 % solo en Mallorca. Y aunque la mayoría de los turistas sigue hospedándose en hoteles, lo hicieron un 3% menos en la isla. Por contra, sube un 14 % los visitantes de Mallorca (1,8 millones) que pernoctaron en lo que se cataloga como alojamiento de no mercado, donde caben casas de amigos, familiares u oferta ilegal.

«Baleares —asegura Fernando Martínez — sigue siendo la gran locomotora turística de España». El experto de KPMG destaca la «excelente conectividad» de Mallorca «con un aeropuerto que aun en obras funciona a un ritmo de récord año tras año, una oferta que equilibra sol y playa con producto complementario (ciclismo, gastronomía, lujo, naturaleza) y una reputación internacional que la posiciona mejor cada año en percepción por el turista».