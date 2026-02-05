Son Espases vuelve a colapsar: más de 70 pacientes esperan cama en Urgencias y derivan ambulancias a Son Llàtzer

Las urgencias del hospital Son Espases vuelven a estar saturadas. El centro de referencia de Baleares acumula en el servicio de Urgencias 71 pacientes pendientes de ingreso hospitalario, una situación que está obligando a reprogramar las operaciones no urgentes y desviar la mayoría de ambulancias al hospital Son Llàtzer ante la imposibilidad de asumir más traslados.

Según ha podido saber este diario, hay pacientes que permanecen en urgencias desde el pasado domingo, 1 de febrero, a la espera de disponer de una cama en planta. El principal problema es el bloqueo en las altas hospitalarias, que impide liberar espacio y provoca un efecto embudo en el servicio de urgencias.

Esta falta de rotación en las camas está generando una acumulación progresiva de pacientes pendientes de ingreso, lo que dificulta el funcionamiento normal del servicio y retrasa el traslado de los enfermos desde urgencias a hospitalización.

La situación, en principio, no responde a un repunte de la gripe ni a un incremento puntual de patologías respiratorias, sino a las dificultades para agilizar las altas hospitalarias.

Ahora mismo, el mayor volumen de espera se concentra en pacientes clasificados en el nivel 3 del sistema de triaje, que corresponde a casos con prioridad moderada. Por encima de este nivel se sitúan los pacientes con prioridad muy alta o aquellos que ingresan directamente en reanimación, que no esperan.

Desde el hospital reconocen que el servicio de urgencias atraviesa una situación complicada y lo atribuyen a que las camas hospitalarias están ocupadas durante más tiempo del habitual. Según explican fuentes del centro, se está atendiendo a un "número elevado de pacientes crónicos" y con enfermedades que requieren ingresos más prolongados, lo que dificulta mantener el ritmo previsto de altas y la disponibilidad de camas.

Refuerzan la atención domiciliaria

Desde el hospital argumentan que han activado distintas medidas para intentar aliviar la presión asistencial. Entre ellas, se está reforzando la atención domiciliaria para que algunos pacientes puedan continuar el tratamiento en sus casas con seguimiento de profesionales sanitarios. También se ha impulsado la derivación de pacientes con convalecencias largas a centros sociosanitarios como Sant Joan de Déu, la Cruz Roja o el Hospital General.

Otra de las actuaciones pasa por trasladar a hospitales de origen a pacientes que fueron derivados a Son Espases como centro de referencia, pero que ya se encuentran clínicamente estables y pueden continuar su seguimiento en otros hospitales de Mallorca, como los de Manacor o Inca.

Además, el hospital está reprogramando intervenciones quirúrgicas no urgentes, ya que estas operaciones suelen requerir posteriormente ingreso hospitalario. Desde el centro señalan que la aplicación de estas medidas no tiene efectos inmediatos y que pueden transcurrir entre dos y tres días hasta empezar a recuperar la normalidad asistencial, especialmente cuando las camas están ocupadas por pacientes con estancias más largas de lo habitual.